РФ розмістила табір з РСЗВ "Ураган" за 200 км від Києва, — CIT (відео)
За 40 км від українського кордону було помічено реактивні системи, які розташувалися в місцях, де не заявлялося проведення навчань "Союзна рішучість-2022".
Росія розмістила реактивні системи залпового вогню "Ураган" на станції Речиця у Гомельській області Білорусі. Про це повідомляють дослідники військових конфліктів Conflict Intelligence Team у Telegram.
Білорусь і Росія проводить навчання "Союзна рішучість-2022". Частина техніки вже почала надходити в Білорусь, але, як пишуть дослідники, РСЗВ "Урагани" розташували в пункті, про який не було вказано в анонсі Міноборони Білорусі.
Табір розташований за 40 км від Чернігівської області та приблизно в 90 км від Київської області. Від табору в Іванівці (поряд зі станцією Речиця) до Києва лише 200 км. На фото були помічені не тільки реактивні системи залпового вогню, але й транспортно-зарядні машини 9Т452 для "Ураганів".
Зазначимо, що максимальна дальність стрільби РСЗВ "Ураган" становить 35 км.Важливо
Як пишуть у CIT, поява техніки РФ в безпосередній близькості від українського кордону викликає побоювання. Особливо на тлі заяв у ЗМІ, що російські війська можуть спробувати взяти Київ і "здійснити зміну влади в Україні". Якщо РФ нападе з півночі, це спрощує захоплення всіх урядових об'єктів, які знаходяться на західному березі Дніпра. Форсувати річку не доведеться.
Зазначається, що все ще невідомі масштаби зосередження російських військ на північ від української столиці. Відомо, що частина з них вирушила в заявлені раніше місця проведення навчань, зокрема в Брест до кордону з Польщею.
"Наразі нам здається ймовірним, що мета цього зосередження — змусити українське командування тримати частину сил на західному березі Дніпра для прикриття Києва, що обмежить можливості протидії потенційній російській операції на сході України", — наголошують розслідувачі.
Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Росія може напасти на Україну з боку Білорусі, де плануються спільні навчання. Великобританія поставила Україні вже понад 1 000 протитанкових ракетних комплексів NLAW.