РФ розмістила табір з РСЗВ "Ураган" за 200 км від Києва, — CIT (відео)

За 40 км від українського кордону було помічено реактивні системи, які розташувалися в місцях, де не заявлялося проведення навчань "Союзна рішучість-2022".

Росія розмістила реактивні системи залпового вогню "Ураган" на станції Речиця у Гомельській області Білорусі. Про це повідомляють дослідники військових конфліктів Conflict Intelligence Team у Telegram.

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Білорусь і Росія проводить навчання "Союзна рішучість-2022". Частина техніки вже почала надходити в Білорусь, але, як пишуть дослідники, РСЗВ "Урагани" розташували в пункті, про який не було вказано в анонсі Міноборони Білорусі.

Табір розташований за 40 км від Чернігівської області та приблизно в 90 км від Київської області. Від табору в Іванівці (поряд зі станцією Речиця) до Києва лише 200 км. На фото були помічені не тільки реактивні системи залпового вогню, але й транспортно-зарядні машини 9Т452 для "Ураганів".

Зазначимо, що максимальна дальність стрільби РСЗВ "Ураган" становить 35 км.

[ + – ] Транспортно-зарядна машина 9Т452 для "Ураганів". Фото: citeam.org

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Як пишуть у CIT, поява техніки РФ в безпосередній близькості від українського кордону викликає побоювання. Особливо на тлі заяв у ЗМІ, що російські війська можуть спробувати взяти Київ і "здійснити зміну влади в Україні". Якщо РФ нападе з півночі, це спрощує захоплення всіх урядових об'єктів, які знаходяться на західному березі Дніпра. Форсувати річку не доведеться.

[ + – ] Відео перекидання військ

Зазначається, що все ще невідомі масштаби зосередження російських військ на північ від української столиці. Відомо, що частина з них вирушила в заявлені раніше місця проведення навчань, зокрема в Брест до кордону з Польщею.

"Наразі нам здається ймовірним, що мета цього зосередження — змусити українське командування тримати частину сил на західному березі Дніпра для прикриття Києва, що обмежить можливості протидії потенційній російській операції на сході України", — наголошують розслідувачі.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що Росія може напасти на Україну з боку Білорусі, де плануються спільні навчання. Великобританія поставила Україні вже понад 1 000 протитанкових ракетних комплексів NLAW.