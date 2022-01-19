Росія може напасти на Україну з боку Білорусі, — Держдеп

У Вашингтоні турбуються через спільні російсько-білоруські навчання, які пройдуть на території Білорусі в лютому. Російська сторона заперечує підготовку вторгнення.

Росія має намір розмістити війська в Білорусі на підставі спільних військових навчань, але може потенційно атакувати Україну з півночі. Про це заявила високопосадовець Держдепартаменту США Хізер Науерт на брифінгу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Вибір часу чудовий, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі", — сказала Науерт.

На її думку, позиції президента Білорусі слабкі й Науерт висловила сумніви, що Лукашенко бере участь у рішеннях використати білоруські території для спільних військових навчань.

Дипломатка зазначила, що участь Білорусі в нападі буде неприйнятною для білорусів, "а також для нас наших союзників і партнерів".

Російська сторона звинувачення у підготовці вторгнення на територію України, зокрема і з боку Білорусі, заперечує. У Росії вважають пересування військ на своїй землі внутрішньою справою. Про це повідомило Посольство Росії у США на сторінці Facebook.

"Укотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі — наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики та не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне — не підштовхувати "гарячі голови" в Києві до нових провокацій", — сказали в дипломатичному відомстві.

У посольстві звинуватили США в планах постачання озброєння для українських військових і назвали війну з російськими бойовиками на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Нагадаємо, Пентагон заявив, що США не планують відправляти додаткові війська в Україну. Сполучені Штати не збільшуватимуть свою військову присутність в Україні. За словами представника Пентагону Джона Кірбі, в Україні залишаться бійці Національної гвардії США із Флориди.

Раніше Фокус писав, що Ентоні Блінкен розповів, чому турбуються про українське питання. Глава держдепу вважає, що дії Росії щодо зміни кордонів сусідніх країн не повинні бути безкарними. За його словами, це може відкрити "величезний ящик пандори". Через це Сполучені Штати сконцентровані на питанні України.