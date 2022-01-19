Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси, - Госдеп

В Вашингтоне беспокоятся из-за совместных российско-белорусских учений, которые пройдут на территории Беларуси в феврале. Российская сторона отрицает подготовку вторжения.

Россия намеревается разместить войска в Беларуси под предлогом совместных военных учений, но может потенциально атаковать Украину с севера. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на брифинге.

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"Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера", — сказала Науэрт.

По ее мнению, позиции президента Беларуси слабы и Науэрт выразила сомнения в том, что Лукашенко принимает участие в решениях использовать белорусские территории для совместных военных учений.

Дипломат отметила, что участие Беларуси в нападении будет неприемлемым для белорусов, "а также для нас наших союзников и партнеров".

Российская сторона обвинения в подготовке вторжения на территорию Украины, в том числе и со стороны Беларуси, отрицает. В России считают передвижения войск на собственной земле внутренним делом. Об этом сообщило Посольство России в США на странице Facebook.

"В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям.", — сказали в дипломатическом ведомстве.

В посольстве обвинили США в планах поставок вооружения для украинских военных, и назвали войну с российскими боевиками на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Напомним, Пентагон заявил, что США не планируют отправлять дополнительные войска в Украину. Соединенные Штаты не будут увеличивать свое военное присутствие в Украине. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в Украине останутся бойцы Национальной гвардии США из Флориды.

Ранее Фокус писал, что Энтони Блинкен рассказал, почему беспокоятся об украинском вопросе. Глава госдепа считает, что действия России по изменению границ соседних стран не должно быть безнаказанным. По его словам, это может открыть "огромный ящик пандоры". Из-за этого Соединенные Штаты сконцентрированы на вопросе Украины.