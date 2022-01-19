"Мы откроем ящик Пандоры": Блинкен рассказал, почему США беспокоятся об украинском вопросе

Глава Госдепа уверен, что действия России по изменению границ соседних стран силой не должны оставаться безнаказанными.

Если продолжать позволять России безнаказанно нарушать территориальную целостность других стран, это может открыть "огромный ящик Пандоры" для похожих автократических государств. Поэтому США так сконцентрированы на украинском вопросе. Об этом в комментарии для подкаста Pod Save America заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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По словам главы Государственного департамента Соединенных Штатов, многие американцы задают вопрос о том, почему власти так сконцентрированы на Украине, "ведь она находится очень далеко". В ответ на этот тезис Блинкен заявил, что украинское государство имеет значение сама по себе и США долгое время поддерживают ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Однако, по словам госсекретаря, "дело не только в Украине".

"Вот что происходит — есть одна страна, Россия, которая своими действиями говорит, что она может просто менять границы соседа силой, решать за него, какие решения он должен принимать, с кем он должен сотрудничать (…) Есть страна, которая говорит, что это нормально иметь сферы влияния, в которых она практически принуждает соседей действовать в соответствии с ее волей, а не с собственным выбором", — заявил Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что если такое поведение со стороны РФ останется безнаказанным, то "мы откроем огромный ящик Пандоры" — другие автократические страны страны будут поступать похожим на Россию образом.

"Это рецепт для конфликта, хаоса, человеческих страданий и подрыва демократии. Поэтому это так важно: от человека на Майдане до того, что влияет на американцев и людей по всему миру", — добавил госсекретарь.

[ + – ] Блинкен об Украине

Напомним, недавно Госдеп США объявил о скором предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи для обороны в условиях российской агрессии.

Ранее Фокус писал о том, как Блинкен заявил, что "русских бывает трудно заставить уйти", когда они приходят "к вам домой".

Также мы писали о сегодняшнем визите госсекретаря в Украину для обсуждения вопросов безопасности.