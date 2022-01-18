Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 19 января

Журналисты ссылаются на собственные источники и сообщают о готовящемся визите госсекретаря США в Киев, где будут обсуждаться вопросы безопасности.

Завтра, 19 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Киев с официальным визитом. О цели визита официально объявлено не было, но, судя по всему, запланировано обсуждение вопросов, связанных с безопасностью и угрозой со стороны РФ. Об этом сообщает ZN.UA.

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Отмечается, что во время визита могут обсуждаться возможные сдерживающие меры, например санкции на случай попыток со стороны РФ захватить новые украинские территории, а также поставки американского вооружения в Украину.

По итогам двусторонних переговоров между представителями Кремля и Вашингтона, которые проходили 10-13 января, стороны заявили об имеющихся разногласиях. РФ требует от НАТО гарантий относительно нерасширения на восток, что США считает неприемлемым. Официальный Вашингтон решительным отказом ответил Кремлю на завуалированное предложение разделить мир на новые "сферы влияния".

Блинкен, в свою очередь, заявил, что по завершении переговоров с РФ официальные представители НАТО и ОБСЕ будут проводить консультации с странами-союзниками и партнерами.

Ранее Фокус сообщал, что директор ЦРУ Билл Бернс провел тайную встречу с Владимиром Зеленским. Бернс также обсудил угрозу потенциального вторжения РФ с украинским разведсообществом.

Напомним, что Кремль стягивает к украинской границе технику для обслуживания авиации. Рядом с Екатеринбургом заметили поезд, на котором перевозили топливозаправщики, газозарядные станции и другую военную спецтехнику.