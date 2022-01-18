РФ перебрасывает в сторону Украины технику для обслуживания авиации (видео)

Вблизи российского Екатеринбурга был замечен состав, на котором были топливозаправщики, газозарядные станции и прочая специфическая техника.

Россия продолжает переброску различной техники из восточной части страны на западную, в сторону Украины. В одном из последних составе эшелонов исследователи замечают аэродромную технику. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживают полеты авиации РФ, США и НАТО, а также обозревают военную обстановку в мире.

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В сети появилось видео переброски аэродромной техники в районе Екатеринбурга. В составе эшелона наблюдались аэродромные топливозаправщики ТЗ-22, унифицированные газозарядные станции УГЗС.М, унифицированные моторные подогреватели УМП-350. Вероятнее всего, техника направляется в сторону Украины.

[ + – ] Эшелон аэродромной техники

Добавим, что по информации The New York TImes, Россия перебросила авиацию к границам Украины. В частности, речь идет об ударных и транспортных вертолетах, а также авиации. По мнению авторов статьи, авиация может стать важным преимуществом, если Кремль все решиться на расширение агрессии против Украины.

Напомним, исследователи Conflict Intelligence Team рассказали, что основную часть видео с переброской войск они находят под песни "Фактор-2" или "Любэ". По словам Дмитрия Пескова, напряженность на украинской границе представляет большую опасность.