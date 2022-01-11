Истребители и ударные вертолеты. РФ перебрасывает авиацию к границам Украины, - NYT

Помимо авиации, Россия перебрасывает спецподразделения логистики. Тыловое обеспечение будет играть не менее важное значение, чем самолеты или вертолеты.

Россия начала предпринимать шаги по переброске военных вертолетов, что может говорить о продолжении планов по нападению на Украину. Об этом сообщает The New York Times.

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Американские официальные лица ожидали, что к январю количество российских войск у границ Украины достигнет 175 тысяч военных, но по факту этого не произошло. Переброска войск замедлилась и на данный момент у границ стоит 85-100 тысяч солдат.

Теперь Путин перебрасывает к границе с Украиной боевую авиацию. В частности, речь идет об ударных и транспортных вертолетах, а также штурмовых истребителях. Как пишут в издании, авиация может стать важным преимуществом для Кремля, если они все же решаться на расширение агрессии против Украины.

Вместе с авиацией РФ перебрасывает спецподразделения логистики. Тыловое обеспечение будет не менее важно, чем боевые самолеты, прикрывающие войска с воздуха.

Начиная с конца декабря американские самолеты для радиоэлектронной прослушки RC-135 Rivet Joint регулярно летают над украинской территории. Таким образом США отслеживают перемещение войск РФ. Особый интерес у Штатов вызывает поиск признаков размещения ядерного оружия у границ Украины.

Напомним, по информации The New York Times, Россия перенесла начала операции против Украины на весну из-за достаточно мягкой зимы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время договариваться, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Вместе с этим Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет защищаться от РФ "до последней капли крови".