"Пришло время договариваться", — Зеленский о прекращении войны на Донбассе

Украина, по словам президента Владимира Зеленского, готова к "необходимым решениям" во время нового Нормандского саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Офисе президента советников глав Франции и Германии, которые прибыли в Киев для продолжения диалога в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что в ОП прибыли советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник главы Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн.

По данным пресс-службы, дипломаты накануне прилетели в Киев для проведения переговоров с руководителем ОП Андреем Ермаком.

В ходе встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта" и отметил, что Киев готов "к необходимым решениями" во время предстоящей встрече лидеров стран Нормадского формата.

Собеседники, как говорится на сайте главы государства, обсудили дальнейшие шаги, направленные на урегулирование войны на Донбассе и деэскалацию ситуации на границах Украины, к которым Россия перебросила десятки тысяч военных с техникой.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Киев выступает исключительно за дипломатический сценарий прекращения вооруженного конфликта с РФ, и призвал обеспечить режим прекращения огня на Востоке, осуществить этапы по обмену пленными и открытию КПВВ для мирного населения.

По словам главы Офиса президента, Украина с Францией и Германией прилагают максимум усилий для возобновления работы в Нормандском формате, и выразил надежду, что Москва будет способствовать достижению прогресса в исполнении решений Парижского саммита, который состоялся в 2019 году.

"Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года", — подытожили в пресс-службе президента.

Отметим, что 10 января в Офисе президента состоялась встреча Андрея Ермака с советниками Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.

Накануне визита советников в Киев, в Женеве прошли двухсторонние переговоры США и России, на которых дипломаты обсуждали взаимные гарантии безопасности. Лидер российской делегации Сергей Рябков по итогам встречи заверял, что у Кремля нет в планах нападать на Украину.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по Донбассу. Как утверждал глава государства, новый саммит в Нормандском формате должен состояться не ради встречи лидеров стран, а для урегулирования войны на Востоке.

11 января также появилась информация о том, что Россия продолжает перебрасывать военную технику в направлении Украины. Колонны и эшелоны с техникой, которые передвигались на Запад, были зафиксированы в самых отдаленных районах России.