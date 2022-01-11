"Настав час домовлятися", — Зеленський про припинення війни на Донбасі

Україна, за словами президента Володимира Зеленського, готова до "необхідних рішень" під час нового Нормандського саміту.

Президент України Володимир Зеленський прийняв в Офісі президента радників голів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для продовження діалогу в Нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Повідомляється, що в ОП прибули радник канцлера ФРН Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер і дипломатичний радник глави Франції Емманюеля Макрона Емманюель Бонн.

За даними пресслужби, дипломати напередодні прилетіли до Києва для проведення переговорів з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

У ході зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що "настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту" і зазначив, що Київ готовий "до необхідних рішень" під час майбутньої зустрічі лідерів країн Нормандського формату.

Співрозмовники, як кажуть на сайті глави держави, обговорили подальші кроки, спрямовані на врегулювання війни на Донбасі та деескалацію ситуації на кордонах України, до яких Росія перекинула десятки тисяч військових з технікою.

Керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що Київ виступає винятково за дипломатичний сценарій припинення збройного конфлікту з РФ, і закликав забезпечити режим припинення вогню на Сході, здійснити етапи обміну полоненими та відкриття КПВВ для мирного населення.

За словами голови Офісу президента, Україна з Францією та Німеччиною докладають максимум зусиль для відновлення роботи в Нормандському форматі, і висловив сподівання, що Москва сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту, що відбувся у 2019 році.

"Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн-учасниць Нормандського формату докладну інформацію про імплементацію сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року", — підсумували в пресслужбі президента.

Зазначимо, що 10 січня в Офісі президента відбулася зустріч Андрія Єрмака з радниками Олафа Шольца та Емманюеля Макрона.

Напередодні візиту радників до Києва у Женеві відбулися двосторонні переговори США та Росії, на яких дипломати обговорювали взаємні гарантії безпеки. Лідер російської делегації Сергій Рябков за підсумками зустрічі запевняв, що Кремль не має в планах нападу на Україну.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату переговорів з Росією щодо Донбасу. Як стверджував глава держави, новий саміт у Нормандському форматі має відбутися не задля зустрічі лідерів країн, а для врегулювання війни на Сході.

11 січня також з'явилася інформація про те, що Росія продовжує перекидати військову техніку в напрямку України. Колони та ешелони з технікою, які пересувалися на Захід, були зафіксовані в найвіддаленіших районах Росії.