Із Далекого Сходу. РФ продовжує перекидання військової техніки на Захід (відео)

Колони й ешелони з технікою зафіксовані в найвіддаленіших районах Росії. Склади були зафіксовані в Красноярську й Амурській області.

Росія продовжує перекидати ешелони з різної військової техніки з найвіддаленіших районів країни. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", на якому відстежують польоти авіації, а також перекидання військової техніки РФ і України.

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У період із початку нового року по 10 січня було зафіксовано щонайменше 7 залізничних потягів, які рухалися в східному напрямку. Частина з відеозаписів була знята на Далекому Сході: Красноярськ, Амурська область, Приморський край.

Підписи до відео говорять про те, що встановити місце, куди рухаються склади, складно.

[ + – ] Рух російської техніки

Серед військової техніки зафіксовано танки, БТР, БМД і низка іншого озброєння та спецтехніки.

[ + – ] Перекидання військ у Красноряську

Нагадаємо, до кінця 2021 року РФ продовжувала стягувати війська до кордонів України. За інформацією розслідувачів, РФ може бути готова до наступу в наступні кілька тижнів.

За інформацією The New York Times, РФ оточила Україну з трьох сторін і готуватиметься до вторгнення. Вони можуть націлити свої війська на Київ.