С Дальнего Востока. РФ продолжает переброску военной техники на Запад (видео)
Колонны и эшелоны с техникой зафиксированы в самых отдаленных районах России. Составы были зафиксированы в Красноярске и Амурской области.
Россия продолжает перебрасывать эшелоны с различной военной техники из самых отдаленных районов страны. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают полеты авиации, а также переброску военной техники РФ и Украины.
В период с начала нового года по 10 января было зафиксировано как минимум 7 железнодорожных составов, которые двигались в восточном направлении. Часть из видеозаписей были засняты на Дальнем Востоке: Красноярск, Амурская область, Приморский край.
Подписи к видео говорят о том, что точно установить место, куда двигаются составы сложно.
Среди военной техники зафиксированы танки, БТР, БМД и ряд другого вооружения и спецтехники.
Напомним, к концу 2021 года РФ продолжали стягивать войска к границам Украины. По информации расследователей, РФ может быть готова к наступлению в следующие несколько недель.
По информации The New York Times, РФ окружила Украину с трех сторон и готовиться к вторжению. Они могут нацелить свои войска на Киев.