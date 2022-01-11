С Дальнего Востока. РФ продолжает переброску военной техники на Запад (видео)

Колонны и эшелоны с техникой зафиксированы в самых отдаленных районах России. Составы были зафиксированы в Красноярске и Амурской области.

Россия продолжает перебрасывать эшелоны с различной военной техники из самых отдаленных районов страны. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают полеты авиации, а также переброску военной техники РФ и Украины.

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В период с начала нового года по 10 января было зафиксировано как минимум 7 железнодорожных составов, которые двигались в восточном направлении. Часть из видеозаписей были засняты на Дальнем Востоке: Красноярск, Амурская область, Приморский край.

Подписи к видео говорят о том, что точно установить место, куда двигаются составы сложно.

[ + – ] Движение росийской техники

Среди военной техники зафиксированы танки, БТР, БМД и ряд другого вооружения и спецтехники.

[ + – ] Переброска войск в Красноряске

Напомним, к концу 2021 года РФ продолжали стягивать войска к границам Украины. По информации расследователей, РФ может быть готова к наступлению в следующие несколько недель.

По информации The New York Times, РФ окружила Украину с трех сторон и готовиться к вторжению. Они могут нацелить свои войска на Киев.