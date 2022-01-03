Беспрецедентные масштабы. Россия продолжает стягивать войска к границам Украины (видео)

По информации расследователей, Россия может быть готова к наступлению уже в следующие несколько недель. Масштабы переброски уже превзошли весенние.

Россия продолжает перебрасывать эшелоны с военной техникой в Брянскую область, граничащую с Украиной. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника".

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В частности, 2 января был зафиксирован эшелон в поселке Бабынино (Калужская область). Он направился по ж/д ветке Калуга-Сухиничи-Брянск-Новозыбков, что в 40-50 км от Украины.

[ + – ] Перемещение войск в Брянскую область

Качество съемки крайне плохое, но в составе явно присутствуют военные грузовики.

[ + – ] Видео эшелона войск РФ

30 декабря также в Брянской области был зафиксирован состав со спецмашинами для перевозки легко воспламеняющиеся жидкостями. Он также следует в Брянскую область вблизи с Украиной.

[ + – ] Состав со спецмашинами

[ + – ] Переброска войск

Как пишут расследователи Citieam, перемещение войск РФ к Новому году достигло беспрецедентных масштабов. Вероятнее всего, Москва уже стянула войск больше, чем весной. Россия перебросила:

41 общевойсковую армию

58 общевойсковую армию

1 гвардейскую танковую армию

2 гвардейскую общевойсковую армию

6 общевойсковую армию

Также вероятное задействование сухопутного компонента Северного флота. Перебрасываются танки, артиллерия, а также средства ПВО.

"Это вызывает значительные опасения, что приказ о начале операции на подконтрольной территории Украины может поступить в ближайшие недели", — указывают расследователи.

Однако против этого говорит малое количество десантных войск у границ с Украиной, что может говорить либо о не о крупномасштабной операции, либо о неготовности к наступлению. Также не наблюдается мобилизация внутри России.

Напомним, по словам главы комитета разведки Конгресса США, вероятность вторжения РФ в Украине крайне высока, поэтому нужно вводить санкции очень высокого уровня.

В СМИ также писали, что Россия может превратить украинские АЭС в оружие.