Угроза реальна. Forbes рассказал, как Путин может превратить украинские АЭС в оружие

Превращение Украины в зону отчуждения может быть радикальным способом для Кремля получить столь необходимую зону безопасности, пишет американское издание.

Мир недооценивает опасность, связанную с боевыми действиями в зоне, где находятся украинские АЭС. Западные обозреватели говорят о том, что РФ укрепляет свои позиции вдоль украинской границы, однако многие забывают, что в случае полномасштабного вторжения российских войск пострадать могут и атомные электростанции. Об этом сообщает Forbes.

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Украина сильно зависима от атомной энергетики, у страны 15 действующих атомных реакторов, без учета Чернобыльской зоны.

По оценкам издания, даже от несистематических вылазок российских войск могут пострадать по меньшей мере шесть активных реакторов.

Прежде никогда не было войн, которые бы угрожали активной инфраструктуре ядерной энергетики. После освоения мирного атома произошло только две "крупных" аварии на АЭС — Чернобыль и Фукусима-1.

Вторжение российских войск вкупе с распространением военных действий на Донбассе на другие украинские территории может в считанные дни спровоцировать множество аварий на АЭС 7-го уровня, по шкале МАГАТЭ.

В результате большая часть Украины может непригодной для проживания в течение последующих десятилетий, отсюда потоки беженцев в Европе.

Превращение Украины в антиутопический ландшафт со множеством зон отчуждения может быть радикальным способом для Кремля получить столь необходимую зону безопасности, гарантии которой Владимир Путин добивается от стран Запада. ЕС придется длительное время работать над очисткой окружающей среды от радиации и справляться с последствиями миграционного кризиса. Внимание лидеров европейских стран будет отвлеченно, а местные правительства, на которых Кремлю проще влиять, получат больше полномочий.

Такой сценарий не стоит исключать, учитывая интерес РФ к крылатым ракетам с атомной силовой установкой, роботизированным подводным бомбам с радиационной нагрузкой, испытаниям по разрушению спутников и пр. К тому же, Кремль неоднократно использовал Украину, чтобы протестировать тактику ведения войны в "серой зоне", когда сторона конфликта, по сути, находится за его пределами.

Запорожская АЭС

АЭС в Запорожье считается второй крупнейшей атомной электростанцией в Европе и обеспечивает до четверти всей электроэнергии Украины. Она находится лишь в 193 км от зоны военных действий на Донбассе. В случае открытого военного конфликта, эту АЭС, если и остановят, то не сразу, учитывая то, насколько она важна для страны. Отсюда и высокая вероятность аварий.

Представляется маловероятным, что Кремль предусмотрел возможность кризисного управления украинскими АЭС и привлечет для этого подготовленных операторов. Героические усилия ликвидаторов аварий, как, например, на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1, будут невозможны в зоне открытого военного конфликта

Радиационные аварии редко бывают локальными. После взрыва на ЧАЭС радиация распространилась далеко за ее пределы, в частности, следы Цезия-137 км отмечались на расстоянии в 320 км.

В случае потенциальной аварии на Запорожской АЭС ветры разнесут радиационные вещества, а выпадение осадков приведет к загрязнению рек и, возможно, поставит под угрозу обеспечение питьевой водой всей Европы. К тому же, от распространения радиации может пострадать и сама Россия.

Владимир Путин занимается шантажом, "приставив пистолет к голове своего соседа", – так аналитики Financial Times охарактеризовали требования относительно безопасности, которые предъявляет Россия. В планы Кремля не входит конструктивный диалог с Западом, при этом власти РФ повышают ставки до максимума.

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