"Фиговый листок для Путина": Financial Times изучило договор о безопасности России для НАТО и США

Российские президент хочет переписать европейский порядок безопасности на своих условиях и не собирается вести конструктивный диалог с Западом, повышая ставки до максимума.

Президент РФ Владимир Путин занимается шантажом с высокими ставками и ведет переговоры, "приставив пистолет к голове своего соседа", – так охарактеризовало издание The Financial Times договоры о безопасности, предложенные Россией США и НАТО.

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"После сосредоточения сил рядом с Украиной Кремль выдвинул ультиматум: чтобы западные страны согласились на то, что равносильно переписыванию европейского порядка безопасности после окончания Холодной войны, на его условиях", – говорится в редакторской колонке.

Издание отмечает, что предлагаемые Москвой договоры "выходят далеко за рамки прежних требований о гарантиях того, что НАТО не будет расширяться за счет Украины". Так, Россия хочет, чтобы Альянс согласовывал с ней свои планы по расширению, особенно это касается размещения войск в в бывших коммунистических странах, которые присоединились к нему после мая 1997 года.

"Кремль будет знать, что Вашингтон и столицы НАТО не могут согласиться со многими его требованиями в их нынешней форме. Так являются ли эти предложения просто максималистской позицией на переговорах или в любом случае фиговым листком для Путина, чтобы предпринять военные действия? В действительности российский президент может быть готов использовать поэтапную военную эскалацию, чтобы подтолкнуть западные страны к уступкам", – подчеркивает FT.

В колонке четко указывается на тот момент, что Белый дом "частично провалил свою дипломатию с Украиной", отказавшись от введения санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2", а также отмечается, что есть тревожные признаки того, что Путин может создать предлог для военного вторжения в Украину или заманить Киев в ловушку, как сделал это в 2008 году с руководством Грузии.

Чтобы этого не допустить, Западу нужно "максимально понять цену агрессии", объяснив России, что в случае военного вторжения последуют очень болезненные экономические санкции, а Украина получит дополнительную военную помощь.

Кроме того, издание подчеркивает, что в XXI веке европейские страны могут сами свободно выбирать союзы и собственные системы, и никакого возврата к тому, что страны из числа мировых лидеров обсуждают судьбу маленьких государств без учета их интересов, быть не может. А это значит, что если Запад и захочет пойти на какие-то уступки, незаконная аннексия Россией Крыма и оккупация Донбасса должны стать частью переговоров.

"А чтобы занять место за столом, Путин должен сначала положить пистолет – и предпринять шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины", – пишут авторы, добавив, что в переговорах между Западом и Россией предстоит "сложная и трудная дипломатия", поскольку Путина "нужно уговаривать".

Напомним, 30 декабря состоялся 50-минутный телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Главной темой стала ситуация вокруг Украины.

Американский президент предупредил российского коллегу о том, что в случае вторжения или провокаций РФ столкнется с куда более жесткими санкциями. Какими именно, он не уточнил.