"Фіговий листок для Путіна": Financial Times вивчило договір про безпеку Росії для НАТО та США

Російський президент хоче переписати європейський порядок безпеки на своїх умовах і не збирається вести конструктивний діалог із Заходом, підвищуючи ставки до максимуму.

Президент РФ Володимир Путін займається шантажем з високими ставками та веде переговори, "приставивши пістолет до голови свого сусіда", – так охарактеризувало видання The Financial Times договори про безпеку, запропоновані Росією США та НАТО.

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"Після зосередження сил поруч із Україною Кремль висунув ультиматум: щоб західні країни погодилися на те, що рівносильне переписуванню європейського порядку безпеки після закінчення Холодної війни, на його умовах", – йдеться у редакторській колонці.

Видання зазначає, що запропоновані Москвою договори "виходять далеко за межі колишніх вимог щодо гарантій того, що НАТО не розширюватиметься за рахунок України". Так, Росія хоче, щоб Альянс узгоджував з нею свої плани щодо розширення, особливо це стосується розміщення військ у колишніх комуністичних країнах, які приєдналися до нього після травня 1997 року.

"Кремль знатиме, що Вашингтон і столиці НАТО не можуть погодитися з багатьма його вимогами в їхній нинішній формі. Є ці пропозиції просто максималістською позицією на переговорахчи у будь-якому разі фіговим листком для Путіна, щоб розпочати військові дії? Насправді російський президент може бути готовий використати поетапну військову ескалацію, щоб підштовхнути західні країни до поступок", – наголошує FT.

У колонці чітко вказується на той момент, що Білий дім "частково провалив свою дипломатію з Україною", відмовившись від введення санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2", а також зазначається, що є тривожні ознаки того, що Путін може створити привід для військового вторгнення в Україну або заманити Київ у пастку, як це зробив у 2008 році з керівництвом Грузії.

Щоб цього не допустити, Заходу потрібно "максимально зрозуміти ціну агресії", пояснивши Росії, що у разі військового вторгнення будуть дуже болючі економічні санкції, а Україна отримає додаткову військову допомогу.

Крім того, видання наголошує, що в XXI столітті європейські країни можуть самі вільно обирати союзи та власні системи, і жодного повернення до того, що країни з-поміж світових лідерів обговорюють долю маленьких держав без урахування їхніх інтересів, бути не може. А це означає, що якщо Захід і захоче піти на якісь поступки, незаконна анексія Росією Криму та окупація Донбасу має стати частиною переговорів.

"А щоб зайняти місце за столом, Путін повинен спочатку покласти пістолет – і вжити заходів щодо деескалації ситуації навколо України", – пишуть автори, додавши, що в переговорах між Заходом і Росією потрібна "складна і важка дипломатія", оскільки Путіна "треба умовляти ".

Нагадаємо, 30 грудня відбулася 50-хвилинна телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна. Головною темою стала ситуація довкола України.

Американський президент попередив російського колегу про те, що у разі вторгнення або провокацій РФ зіткнеться з більш жорсткими санкціями. Якими саме, він не уточнив.