Бойова готовність. Чому Росія погрожує Україні великою війною

Для Путіна нинішнє протистояння – шанс змінити світовий порядок, що здається йому несправедливим, що виник після холодної війни.

Схоже, що відеодзвінок, що відбувся 7 грудня між Джо Байденом і Володимиром Путіним, на якийсь час відстрочив війну в Україні. За кілька тижнів до цього Росія зібрала на кордоні загрозливу кількість сухопутних військ і допоміжного персоналу, що викликало побоювання з приводу наближення вторгнення.

Як і перед червневою особистою зустріччю двох президентів у Женеві, цикл ескалації поступився місцем можливості діалогу. Путін назвав останні переговори "відкритими, змістовними та конструктивними". Але залишаються досить гострі питання: чому конфлікт взагалі вийшов на новий виток, і чи справді небезпека зникла?

Фокус переклав текст Джошуа Яффа – кореспондента The New Yorker у Москві, присвячений загрозам Кремля щодо України.

Для Путіна Україна має ключову роль не тому, що він мріє воскресити Радянський Союз або розширити територію сучасної Росії силою; швидше, Україна є можливістю раз і назавжди утвердити геополітичну значущість Росії. На думку Путіна, лише загроза війни може порушити теми, які для багатьох на Заході вже давно стали історією: розширення НАТО на схід, відмова в праві вето Росії з питань регіональної безпеки та непереборне почуття, що Росія програла холодну війну.

Якщо Україна приєднається до НАТО або буде втягнута у фактичний військовий союз із ним, то проєкт Путіна провалиться; якщо ж Україну утримають від цього, Путін виконав свою історичну роль.

"Після стількох років при владі Путін вважає саме себе, а не Горбачова чи Єльцина, відповідальним за формування остаточного пострадянського порядку, – каже Олександр Баунов, старший науковий співробітник Московського Центру Карнегі. – У цьому сенсі багато подій чи фактів, які можуть здаватися історично незворотними, на його думку, є помилками, які ще належить виправити". Для Путіна Сполучені Штати є контрагентом для виконання цих обіцянок, а Україна – місцем зустрічі з ним.

[ + – ] До початку 2022 року Росія матиме сотню батальйонно-тактичних груп або 175 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною Фото: 2019god.me

Цьогорічний цикл напруженості у відносинах із Заходом щодо України розпочався у 2014 році, коли після вуличних протестів, що повалили продажного президента України Віктора Януковича, якого підтримував Путін, Росія анексувала Крим і спровокувала війну на Донбасі, на сході України. Млявий конфлікт триває досі, але його найгарячіша фаза, що послідувала за відкритим російським вторгненням, була тимчасово припинена Мінськими угодами – комплексом мирних домовленостей, досягнутих у 2014 та 2015 роках.

Ці угоди, підписані в момент явної слабкості України, передбачають заходи, які в разі їхньої повної реалізації дозволять проросійським анклавам на Донбасі отримати значну автономію. У результаті Київ буде обмежений у проведенні незалежної зовнішньої політики – саме цього й домагалася Росія.

З цієї причини Мінським угодам судилося стати непростою угодою для самої України. Відносини між Росією та післяреволюційним наступником Януковича Петром Порошенком швидко зіпсувалися, особливо після того, як Порошенко зробив ставку на безкомпромісну та мілітаристську позицію на Донбасі. У 2019 році Володимир Зеленський обійняв посаду президента з обіцянкою миру. Його перші кроки були спрямовані на ослаблення напруженості у відносинах із Росією та відведення військ із передових позицій. Кремль ставився до нього прихильно, принаймні порівняно з Порошенком. Проте, зіштовхнувшись із непоступливістю Росії, принциповою неможливістю виконання Мінських угод і тиском із боку націоналістичних фракцій і воєнізованих батальйонів в Україні, Зеленський зайняв войовничішу позицію.

"Якщо якийсь час Кремль бачив у Зеленському можливість домовитися, то за останній рік стало зрозуміло, що це не так і що він нічим не відрізняється від Порошенка", – каже Андрій Кортунов, генеральний директор Російської ради з міжнародних справ. Розчарувавшись у двох президентах України поспіль, Кремль переконався, що єдиний співрозмовник, із яким варто говорити, перебуває у Вашингтоні, а не в Києві.

У лютому Зеленський виступив проти Віктора Медведчука – олігарха та одного з ключових людей Кремля в Україні. (Медведчук, у якого давні особисті стосунки з Путіним, був призначений одним із головних переговорників від України на мирних переговорах у Мінську). Адміністрація Зеленського розпорядилася зняти з ефіру три телеканали, пов'язані з Медведчуком, і запровадила санкції проти Медведчука та його дружини. Через кілька місяців українська прокуратура звинуватила Медведчука в державній зраді, і суд ухвалив взяти його під домашній арешт. Посольство США в Києві позитивно відгукнулося про рішення Зеленського закрити мережі мовлення Медведчука. Можна вважати роль Медведчука абсолютно згубною, а його відсторонення від громадянського життя – давно назрілим рішенням для України. Але Путіну це могло здатися явним порушенням тендітного статусу-кво, що регулює відносини між двома країнами, та ознакою лицемірства Заходу в питаннях верховенства закону.

Найтривожнішою для Кремля подією стало надходження військової техніки та зброї з країн НАТО до українського арсеналу. З 2018 року США продали Україні сотні протитанкових ракет Javelin. У березні минулого року Пентагон створив пакет військової допомоги в розмірі 125 мільйонів доларів, до якого увійшли броньовані патрульні катери. Туреччина поставила українській армії БПЛА того ж типу, які виявилися вирішальними в перемозі Азербайджану над Вірменією в Нагірному Карабаху восени минулого року. У жовтні цього року українські війська використали такий безпілотник для знищення артилерії повстанців на Донбасі. У листопаді Україна підписала договір із Великобританією, який дозволить їй купувати британські військові кораблі та ракети – ця заява стала наслідком напруженого моменту в червні минулого року, коли Королівський флот провів свій есмінець у Чорному морі неподалік від контрольованого Росією Криму, що розлютило Кремль.

У певний момент Росія почала побоюватися, що Україна, яка накопичує натівські системи озброєнь, негласно перетворюється на державу-члена НАТО. Можливо, наступним кроком буде створення натівських баз? А якщо з'являться бази, чому б не розмістити на них натівські ядерні ракети, які загрожують Росії та її потенціалу стримування?

"Кремль уже давно змирився з тим, що політична лінія Києва відрізнятиметься від його власної", – каже Федір Лук'янов, головний редактор журналу "Росія у глобальній політиці" й авторитетний експерт у московських зовнішньополітичних колах. Офіційні особи в Москві не можуть заплющувати очі на той факт, що після анексії Росією Криму та її ролі в підтримці війни на Донбасі політична культура України ще якийсь час зберігатиме сильний антиросійський настрій.

"Але при цьому вони дуже серйозно сприймають важливість забезпечення нейтрального статусу України, який за версією Кремля означає, що на території країни не може розташовуватись жодна військова інфраструктура НАТО", — додає Лук'янов.

Головний кошмар для Путіна – це офіційне членство України в НАТО. (Як і багато в чому, що Путіна бентежить в Україні, він може звинувачувати в цьому лише себе: у 2014 році, згідно з опитуванням, ідею вступу до НАТО підтримувало приблизно 15-20% українського населення; сьогодні це число перевищує 60%). Після того, як Байден став президентом, Зеленський та інші українські політики стали активніше просувати це питання.

У січні Зеленський сказав в інтерв'ю Axios на HBO, що має одне питання до Байдена: "Пане президент, чому ми ще не в НАТО?". Навіть якщо членство України не стоїть на порядку денному, офіційна позиція країн-членів НАТО, включаючи США, щодо майбутнього розширення залишається незмінною: якщо потенційні нові члени відповідають вимогам і зацікавлені в приєднанні до блоку, жодні зовнішні сили не мають права вказувати їм, що вони не можуть цього зробити.

"З погляду Заходу, закінчення холодної війни призвело до встановлення певного геополітичного порядку, з яким усі більш менш згодні — крім Росії, яка час від часу влаштовує істерики, здавалося б, без причини", — говорить Лук'янов. Але в Москві вважають інакше.

"Справа не стільки в Україні, скільки в принципі: якщо військовий альянс прагне розширення, він повинен враховувати інтереси тих, хто виступає проти, — пояснює експерт. Іншими словами, не можна очікувати, що Росія залишиться пасивним спостерігачем за діями, які, на її думку, порушують її основні інтереси у сфері безпеки. — Це "червона лінія", і якщо вона буде перетнута, Росія відповість", — коментує Лук'янов.

Протягом перших двох десятиліть свого правління Путін вдавався до реактивних геополітичних маневрів, відповідаючи на дії, які він разом із російською політичною елітою розглядав як зусилля Заходу щодо ослаблення Росії.

"У путінській реальності Росія була оточена, перебувала під загрозою та мала захищатися", — говорить Тетяна Станова, голова аналітичної компанії R.Politik. Але за останній рік ця динаміка зазнала фундаментальних змін. У середині листопада Путін виступив у російському МЗС із промовою, в якій заявив, що західні держави не поважають російські інтереси чи ультиматуми, і єдиний спосіб змусити їх це робити – підтримувати напруженість і погрожувати силою.

"Він ясно дав зрозуміти, що Росія більше не стоятиме і не нитиме, скаржачись на несправедливість світу, — стверджує Станова. — Вона готова діяти, застосовувати силу, щоб відстояти свою позицію. Це принципово інший Путін та інша Росія".

[ + – ] Головний кошмар для Путіна – це офіційне членство України в НАТО.

Нинішнє нарощування російських військ уздовж кордону з Україною набагато перевершує масштаби того, що стурбувало західні уряди навесні, напередодні саміту Путіна та Байдена в Женеві.

Представники американської розвідки повідомили газеті Washington Post, що, на їхню думку, до початку 2022 року Росія матиме у своєму розпорядженні сотню батальйонно-тактичних груп або 175 тисяч військовослужбовців. Посилаючись на представника західної розвідки, газета Financial Times повідомила, що російським військовим "досі не вистачає деякого критично важливого обладнання та можливостей, необхідних для тривалого наступу", але "це забезпечення можна швидко доставити до кордону в разі потреби".

Яким би не був остаточний склад російських військ, їхня перевага над українською армією безсумнівна.

"Важко переоцінити значення такої кількості військової могутності на кордоні", — каже Майкл Кофман, експерт із російських збройних сил і директор із досліджень програми вивчення Росії в аналітичному центрі CNA.

Коли такі значні військові сили вже розгорнуті, вони самі починають впливати на події.

"Якщо ви згорнете таке публічне та жорстке розгортання, люди скажуть, що ви блефували або здалися, і обидва варіанти будуть програшними для Путіна", — говорить Кофман. За його оцінками, російські військові мають матеріально-технічні можливості та ресурси для того, щоб зберегти нинішні сили на кордоні до ранньої весни. До цього часу Путін має вирішити: вторгатися чи відступити.

Це дає адміністрації Байдена невелике вікно можливостей. За дні, що минули після розмови Байдена з Путіним, Росія висунула цілу низку експансивних і малоймовірних вимог. Міністерство закордонних справ опублікувало довгий список, закликаючи країни НАТО офіційно відмовитися від даної у 2008 році обіцянки, що альянс колись прийме Україну та Грузію, пообіцяти не розміщувати певні системи озброєнь у державах, розташованих поблизу Росії, та утриматися від військових навчань і маневрів поблизу російських кордонів.

Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії, заявляє, що якщо НАТО продовжить розширюватись, то "відповідь країни буде військовою". Він також стверджує, що Росія розмістить у Європі ядерні ракети середньої дальності, якщо НАТО не погодиться повернутися до переговорів щодо заборони такої зброї.

"Цей шлях має бути пройдений швидко", – каже Рябков. Один із елементів позиції США, який дещо зміцнив надії Москви, – це обіцянка Байдена Путіну скликати основних союзників щодо НАТО для вирішення проблем Росії.

Навіть якби США й інші члени НАТО були готові до переговорів із цих стратегічних питань, неможливо досягти значного прогресу, а тим більше офіційної угоди в стислі терміни, на яких наполягає Росія. Це може означати, що Путін, як часто вихваляються російські чиновники, робить ставку на те, що Росія дбає про Україну більше, ніж Захід. Отже, зрештою Захід поступиться, щоб запобігти небажаній йому війні. Зрештою, російсько-українська війна – це програш для західних країн: вони або матимуть безвольний вигляд, якщо нічого не почнуть, і Україна зазнає поразки, або будуть змушені втрутитися, ризикуючи розпочати масштабнішу війну з Росією, на яку ні в кого не вистачить духу.

Найбільш зловісний варіант: Росія висуває свідомо нездійсненні вимоги, щоб виправдати прийдешнє вторгнення. У великому есе про нову, наполегливішу зовнішню політику Росії аналітик і колумніст Володимир Фролов написав: "Загроза застосування сили проти України не може бути нескінченно переконливою (і ефективною для досягнення політичних цілей) без фактичного застосування сили". Фролов уїдливо процитував фразу, що приписується держсекретарю США Ентоні Блінкену: "Наддержави не блефують".

За будь-якого розкладу, нинішнє протистояння – шанс Путіна змінити світовий порядок, що здається йому несправедливим, що виник після холодної війни. Але той, хто стверджує, що знає про його наміри щодо війни, напевно, блефує і сам.

За заповідями Чехова, Путін повісив горезвісну рушницю на стіну, а чи вистрілить вона в другому акті – це розв'язка, яку ще належить написати.

"У мене є відчуття, що Путін розглядає нову велику угоду з Байденом як найкращу форму перемоги, – каже Станова. – Війна з Україною була б запеклим заходом, до якого можуть змусити обставини, – але це не означає, що він на неї не піде".

Про автора

Джошуа Яффа – кореспондент The New Yorker у Москві, автор книги Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin's Russia.