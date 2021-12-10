Вік Альянсу не бачити. Як сподівання на НАТО підривають обороноздатність України

Я вам крамольну річ скажу. Навіщо нам це НАТО? Ну, зрозуміло: приємно сидіти в Польщі, Італії та Литві й знати, що НАТО надійно захищає твої грошові перекази в Україну. Ще приємніше бачити, як натівські хлопці, а не твій син (мій син воював) захищають твою Батьківщину.

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Але чи треба НАТО захищати Україну? Ні. І тому ніхто нас у найближчі двадцять років у НАТО не візьме. Чи потрібна нам надія на НАТО? Теж немає. Тому що примарна, ефемерна, безпідставна надія на НАТО дезорієнтує суспільство, розкладає зачатки патріотизму та вбиває бойовий дух. Тому що борються на смерть ті, кому нема чого втрачати, хто сподівається тільки на себе, а не на заступництво НАТО.

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Ніхто не воюватиме за Україну — обмежаться санкціями. У той же час Путін консолідує російський електорат, лякаючи його загрозою розширення НАТО. А ми йдемо в нього на поводу, ніби у нас скрізь сидять агенти Кремля, які кричать по кожній дрібниці "НАТО!", даючи ворогові козирі у війні нервів, яка ось-ось переросте в пряму російську інтервенцію "для захисту західних рубежів від НАТО ".

Плюньте в НАТО. Забудьте про це. Ізраїль чудово живе без надії на допомогу цього зашарпаного, неефективного, і, скажімо прямо, імпотентного військово-політичного механізму, вся роль якого сьогодні зводиться до обґрунтування розширення московської імперії на схід.

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Потрібно відмовитися від НАТО, як від ідеї потойбіччя, і тим самим вибити з рук Путіна козирі "священної війни" проти нового Тевтонського ордена.

Потрібно жити та воювати сьогодні, самим, а не завтра, з НАТО. Треба показати російському суспільству, що тут не "підстилка Заходу", не "база НАТО" і навіть не тільки Україна, а велика Київська Русь, їхня мама дорога, нова імперія вільного духу, і центр тяжіння всіх народів, що вийшли з давньої слов'янської держави.

Нехай тоді Путін із Сурковим ламають руки, вигадуючи черговий "російський світ", який треба "захищати". Без "загрози НАТО" подивимося ще хто кого.

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