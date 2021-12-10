Век Альянса не видать. Как надежды на НАТО подрывают обороноспособность Украины

Я вам крамольную вещь скажу. Зачем нам это НАТО? Ну, понятно: приятно сидеть в Польше, Италии и Литве, и знать, что НАТО надежно защищает твои денежные переводы в Украину. Еще приятнее видеть, как натовские парни, а не твой сын (мой сын воевал), защищают твою Батькивщину.

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Но надо ли НАТО защищать Украину? Нет. И поэтому никто нас в ближайшие лет двадцать в НАТО не возьмет. Нужна ли надежда на НАТО нам? Тоже нет. Потому что призрачная, эфемерная, безосновательная надежда на НАТО дезориентирует общество, разлагает зачатки патриотизма, и убивает боевой дух. Потому что сражаются насмерть те, кому нечего терять, кто надеется только на себя, а не на заступничество НАТО.

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Никто не будет воевать за Украину — ограничатся санкциями. В это же время Путин консолидирует российский электорат, пугая его угрозой расширения НАТО. А мы идем у него на поводу, как будто у нас везде сидят агенты Кремля, которые кричат по каждому пустяку "НАТО!", давая врагу козыри в войне нервов, которая вот-вот перерастет в прямую российскую интервенцию "для защиты западных рубежей от НАТО".

Плюньте на НАТО. Забудьте о нем. Израиль прекрасно живет без надежды на помощь этого заскорузлого, неэффективного, и, прямо скажем, импотентного военно-политического механизма, вся роль которого сегодня сводится к обоснованию расширения московской империи на восток.

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НАТО не поможет. Чем опасны для обороны Украины иллюзии о вступлении в Альянс

Надо отказаться от НАТО, как от идеи загробной жизни, и тем самым выбить из рук Путина козыри "священной войны" против нового Тевтонского ордена.

Надо жить и воевать сегодня, самим, а не завтра, с НАТО. Надо показать российскому обществу, что здесь не "подстилка Запада", не "база НАТО", и даже не только Украина, а великая Киевская Русь, мама их дорогая, новая империя свободного духа, и центр притяжения всех народов, вышедших из древнего славянского государства.

Пусть тогда Путин с Сурковым ломают руки, придумывая очередной "русский мир", который надо "защищать". Без "угрозы НАТО" посмотрим еще, кто кого.

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