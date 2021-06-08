НАТО не поможет. Чем опасны для обороноспособности Украины иллюзии о вступлении в Альянс

Украина попала в неудобное положение из-за оплошности клерков офиса президента, который после вчерашних переговоров Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом приписал последнему лишние слова.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пресс-служба главы украинского государства выдала текст, в котором говорится, что Байден всецело поддержал членство Украины в НАТО и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе. В пресс-службе президента США опровергли эти слова. В результате и украинской стороне пришлось корректировать сообщение, что в корне поменяло его смысл.

Предлагаем вам авторскую колонку украинского публициста и юриста-конституционалиста Геннадия Друзенко о том, насколько вредны для Украины шапкозакидательские прогнозы политиков и лидеров мнений о вступлении в НАТО.

Я осмелюсь утверждать, что декларации украинских политиков и экспертов, создающие ложное впечатление у украинских граждан относительно реалистичности вступления Украины в Североатлантический альянс в обозримом будущем, и о НАТО, как о панацее от российской агрессии, на самом деле вредят обороноспособности нашего государства.

Во-первых, НАТО — это организация, которая не смогла выиграть войну даже у Талибана, и теперь позорно оставляет Афганистан, отдавая на растерзание религиозным фундаменталистам всех, кто поверил "светочу демократии".

Какой трагический римейк истории 10-летней советской военной операции в этой стране, которую в Украине принято клеймить.

Важно

Дорогой ХХ век! Это кино я уже смотрел. Почему украинцам нужно отвыкать от однополярного мира

Но я пока даже не о наличии у НАТО достаточных ресурсов и политической воли побеждать. Я о другом. Пока прием новых членов в альянс происходит консенсусом, Украине членство в НАТО не светит.

Именно потому, что у нас седьмой год идет война с Россией. И потому, что европейцы (возможно, кроме поляков и прибалтов) даже в ночном кошмаре не могут представить столкновения с русскими на поле боя.

И лягут костьми, чтобы Украина не вступила в альянс и у них не возникло формального обязательства защищать нашу независимость и территориальную целостность.

Именно поэтому разговоры о вступлении в НАТО только ослабляют нашу обороноспособность. Потому что похожи на обещание помощи, которая не придет.

Именно поэтому такие тезисы дезориентируют наш народ относительно того, где именно лежит ключ к победе над российским агрессором.

Всем адептам скорого вступления Украины в НАТО предлагаю задуматься, почему большая Польша (Вторая Речь Посполитая) в 1939 году исчезла с политической карты за три недели. А маленькая Финляндия устояла против сталинских армад ценой потери небольшой части территории.

Важно

Помириться с медведем. Применимы ли для Украины уроки войны Финляндии с СССР?

Правильный ответ: Польша надеялась на союзников, а Финляндия на себя.

[ + – ] Польша в 1939 году исчезла с политической карты за три недели

[ + – ] Польша надеялась на союзников, а Финляндия на себя.

Это не означает, что Украине не нужны союзники, сотрудничество с НАТО или статус "главного партнера США вне НАТО".

Это не значит, что нам не нужна партнерская помощь и поддержка наших друзей. Но это означает, что в политике нужно трезво оценивать реалии.

А реалии таковы, что еще долго в противостоянии с Россией мы можем надеяться, прежде всего, на самих себя.

Перевод Фокуса.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.