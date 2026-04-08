Нападения на ТЦК и война на истощение: как Украина оказалась на пороге новой руины

ПРИЗРАК РУИНЫ...

Если смотреть на фронт, то очевидно, что российско-украинская война потеряла смысл. Четвертый год тысячи людей гибнут и сотни поселений разрушаются в борьбе за сотни квадратных километров.

Умные лидеры давно бы уже поняли главный вывод этой войны, доказанный с помощью трагического эксперимента: Россия неспособна захватить Украину, но и Украина также не способна уничтожить Россию. Добрососедства между нами еще долго не будет, но география — это судьба. А значит, надо искать modus vivendi и учиться мирно сосуществовать.

Зато стороны демонизируют друг друга, представляя эту войну как апокалиптическую битву за само существование то ли украинской нации, то ли "государства российского". И таким образом, неспособные победить друг друга на фронте, стороны ведут войну на истощение, разрушая критическую инфраструктуру в тылу друг друга. И это очень рискованная игра.

Відео дня

Потому что из опыта Первой мировой известно, что война на истощение завершается большой смутой. И нередко на землях обеих враждующих сторон. Тыловая война уклонистов против ТЦК, в которой с обеих сторон давно не действует закон, — первые звоночки такой войны. Как и 300 тыс. случаев СЗЧ...

Потому что что такое гражданская война? Это исчезновение единого для всех законодательного поля (правил игры, причем необязательно справедливых) и дефрагментация единого национального пространства на множество динамичных сообществ, в которых "своя правда и сила и воля". А также потеря государством (властью) монополии на легитимное насилие.

Итак, как только в общественном сознании готовность силой утверждать "свою правду и волю" начинает доминировать над естественным желанием хотя бы и несовершенного, но мирного сосуществования, демон руины выпущен из сундука Пандоры...

Важно

Могут просто уйти: чем грозят обернуться нападения на военнослужащих ТЦК

Произвол ТЦК-шников, которые не имеют никакого законного права задерживать людей, силой вытаскивать их из автомобилей, ограничивать их свободу, применять физическую силу (кроме случаев самозащиты) или осуществлять другие функции правоохранительных органов так же толкают страну к гражданскому противостоянию, как и преступление тех, кто бросается на ТЦК-шников с ножами, цепями или битами.

И никакие потребности войны не могут оправдать беззаконие что одной, что другой стороны. Потому что как только беззаконие разрешают одним — его разрешают всем. А как только исчезает закон — один для всех — у каждого появляется "своя правда и воля", и правым становится тот, за кем стоит не правда (потому что у каждого она своя), а сила. Так единая страна распадается на десятки псевдореспублик, а единая нация — на десятки сообществ, каждое из которых претендует на свою эксклюзивность...

И бесконечная война, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок, без восстановления даже того, что мы давно отвоевали, без нормальной жизни на землях, которые мы вернули и которые мы не теряли, война в долг, война с вопиющей социальной несправедливостью и с критической зависимостью от капризных партнеров — это все путь к истощению, за которым наступает цепная реакция гражданской войны и руины.

Поэтому — пока мы не пересекли эту черту — надо искать контролируемый выход из этого порочного perpetuum mobile. Потому что мало кому в Украине станет легче, если мы даже разрушим Россию ценой новой руины на своих землях. Опыт Австро-Венгерской империи нам в помощь...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

