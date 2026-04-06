Могут просто уйти: чем грозят обернуться нападения на военнослужащих ТЦК

В последнее время в Украине фиксируют все больше нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению, вплоть до нанесения ранений и даже смертельных травм, как это было во Львове на прошлой неделе.

При продолжении нападений на военнослужащих ТЦК и СП они могут просто отказаться в дальнейшем проходить службу, заявил в беседе с "Цензор.НЕТ" начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

По его словам, как государство, так и общество в первую очередь должны думать о защите от врага. Также, уверен он, необходимо понимать, что та мобилизация, которая осуществляется в Украине сейчас, намного более корректна и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях.

"Зато у нас есть нападения на военнослужащих, это лишь усугубляет ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет еще что-то. В таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались и что происходит", — подчеркнул Подик.

Поэтому те, кто хочет жить в независимой Украине, а не в "малороссии", должны защищать свою страну в рядах ВСУ.

"Либо ты гражданин, желающий здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, либо ты прячешься, избегаешь, убегаешь, и имеешь соответствующие последствия", — заявил военный.

Он констатирует, что не всегда конфликтные ситуации во время проведения мобилизационных мероприятий — следствие неправильных действий военнослужащих:

"Все чаще возникает толерантность к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных Силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в ВСУ".

Подик отмечает, что для тех, кто не хочет идти служить, существуют другие способы решения этого вопроса, без применения насилия и противоправных действий. Для этого, говорит он, есть адвокаты, юристы, другие составляющие и государственные структуры, которые должны защищать права гражданина. Люди, которые на 100% уверены, что не могут взять в руки оружие, могут помогать государству экономически, выбрав должность, предусматривающую бронирование, но не убивать военнослужащего.

По его словам, быстрого и безболезненного решения вопроса с мобилизацией сейчас нет:

"Оно было в 2022 году, когда мужчины в подавляющем большинстве стояли в очередях ТЦК и СП. Это, к сожалению, не повторится. Сейчас должны быть другие подходы к мобилизации".

Военнослужащий также рассказал, что Сухопутные войска ожидают предложений по изменениям в процессе мобилизации, и это должно быть зафиксировано на законодательном уровне.

"При этом абсолютно некорректны призывы к сопротивлению "тцкашникам" со стороны отдельных политических деятелей. Недопустимо, когда важный на уровне государства человек позволяет себе так называть военнослужащих ТЦК и СП. Это напрямую вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы", — резюмировал он.

В свою очередь нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что военнослужащие территориальных центров комплектования могут использовать оружие для собственной защиты.

Напомним, что 2 апреля во Львове во время мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащего ТЦК — мужчине нанесли ножевое ранение в шею. Инцидент возник на улице Патона во время конфликта с группой лиц, после чего нападавший скрылся, а пострадавшего госпитализировали. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм.

Подозреваемым в убийства оказался государственный инспектор Львовской таможни Андрей Труш. 3 апреля задержанному таможеннику было сообщено о подозрении. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней без права на внесение залога.