Можуть просто піти: чим загрожують обернутися напади на військовослужбовців ТЦК

Останнім часом в Україні фіксують дедалі більше нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів з оповіщення, аж до нанесення поранень і навіть смертельних травм, як це було у Львові минулого тижня.

У разі продовження нападів на військовослужбовців ТЦК і СП вони можуть просто відмовитися надалі проходити службу, заявив у бесіді з "Цензор.НЕТ" начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік.

За його словами, як держава, так і суспільство насамперед мають думати про захист від ворога. Також, упевнений він, необхідно розуміти, що та мобілізація, яка здійснюється в Україні зараз, є набагато коректнішою і менш інтенсивною, ніж примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях.

"Натомість у нас є напади на військовослужбовців, це лише погіршує ситуацію. Люди беруть до рук холодну зброю, був випадок, коли намагалися підірвати військових, які служать у ТЦК і СП, завтра буде ще щось. За таких обставин військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК. Саме тому нам потрібно повернутися до реалій, згадати, за яких обставин ми опинилися і що відбувається", — наголосив Подік.

Тому ті, хто хоче жити в незалежній Україні, а не в "малоросії", мають захищати свою країну в лавах ЗСУ.

"Або ти громадянин, який бажає тут жити, бачити свою країну незалежною і вільною, або ти ховаєшся, уникаєш, тікаєш, і маєш відповідні наслідки", — заявив військовий.

Він констатує, що не завжди конфліктні ситуації під час проведення мобілізаційних заходів — наслідок неправильних дій військовослужбовців:

"Дедалі частіше виникає толерантність до тих, хто не хоче служити і захищати свою країну у Збройних Силах України. При цьому ми забуваємо про необхідність укомплектувати наші бригади та полки для захисту держави. Наслідки цього ми вже бачимо: люди думають, що мають право наносити тілесні ушкодження і навіть вбивати військовослужбовців для того, щоб уникнути служби в ЗСУ".

Подік зазначає, що для тих, хто не хоче йти служити, існують інші способи розв'язання цього питання, без застосування насильства та протиправних дій. Для цього, каже він, є адвокати, юристи, інші складові та державні структури, які мають захищати права громадянина. Люди, які на 100% упевнені, що не можуть узяти в руки зброю, можуть допомагати державі економічно, обравши посаду, що передбачає бронювання, але не вбивати військовослужбовця.

За його словами, швидкого і безболісного вирішення питання з мобілізацією зараз немає:

"Воно було у 2022 році, коли чоловіки в переважній більшості стояли в чергах ТЦК і СП. Це, на жаль, не повториться. Зараз мають бути інші підходи до мобілізації".

Військовослужбовець також розповів, що Сухопутні війська очікують пропозицій щодо змін у процесі мобілізації, і це має бути зафіксовано на законодавчому рівні.

"При цьому абсолютно некоректними є заклики до опору "тцкашникам" з боку окремих політичних діячів. Неприпустимо, коли важлива на рівні держави людина дозволяє собі так називати військовослужбовців ТЦК і СП. Це безпосередньо шкодить їхній репутації та підриває мобілізаційні процеси", — резюмував він.

Зі свого боку нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко заявив, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування можуть використовувати зброю для власного захисту.

Нагадаємо, що 2 квітня у Львові під час заходів оповіщення стався напад на військовослужбовця ТЦК — чоловікові завдали ножового поранення в шию. Інцидент виник на вулиці Патона під час конфлікту з групою осіб, після чого нападник втік, а постраждалого госпіталізували. Незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося — він помер від отриманих травм.

Підозрюваним у вбивстві виявився державний інспектор Львівської митниці Андрій Труш. 3 квітня затриманому митнику було повідомлено про підозру. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів без права на внесення застави.