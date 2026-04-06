"Вопрос собственной безопасности": военным ТЦК никто не запрещает использовать оружие, — нардеп

Военнослужащие территориальных центров комплектования могут использовать оружие для собственной защиты. По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Федиенко, запрета на это не существует.

Он отметил, что оружие следует использовать, когда существует угроза жизни. Об этом депутат Федиенко, который возглавляет подкомитет по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил в эфире LVIV MEDIA, обсуждая убийство военного ТЦК во Львове.

Нардеп похвалил полицию, которая быстро задержала убийцу украинского военного. Кроме того, он подчеркнул, что большинство людей называют мужчину, которого подозревают в убийстве, убийцей, уважая военнослужащих ТЦК.

Однако Федиенко подчеркнул, что военные должны иметь возможность к самозащите.

"Я не говорил слово об оружии. Хотя смотрите, никто им это не запрещает, откровенно говоря. Устав действует. С ними есть полиция. Полиция также с оружием. У нас когда проводятся планы профилактики в отношении военнослужащих, которые самовольно оставили часть с оружием — они же как-то отрабатывают эту историю с учетом норм безопасности. Поэтому надо более профессионально относиться к вопросам собственной безопасности в частности", — сказал нардеп.

Убийство военного ТЦК во Львове — что известно

Напомним, что 2 апреля во Львове во время мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащего ТЦК — мужчине нанесли ножевое ранение в шею. Инцидент возник на улице Патона во время конфликта с группой лиц, после чего нападавший скрылся, а пострадавшего госпитализировали. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и проводит спецоперацию для установления и задержания нападавшего.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК во Львове. По данным полиции, нападавшим оказался инспектор Львовской таможни, которому может грозить пожизненное заключение.

Также Фокус писал, что в Министерстве обороны Украины отреагировали на убийство военнослужащего ТЦК во Львове и отметили неотвратимость наказания для нападающего и подчеркнув, что такие действия являются преступлением против государства. В то же время в ведомстве признали наличие проблем в системе мобилизации и анонсировали изменения, однако отметили, что никакие недостатки не могут служить оправданием убийства.

Задержанным оказался государственный инспектор Львовской таможни Андрей Труш. 3 апреля задержанному таможеннику было сообщено о подозрении. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней без права на внесение залога.