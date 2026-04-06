"Питання власної безпеки": військовим ТЦК ніхто не забороняє використати зброю, — нардеп

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування можуть використовувати зброю для власного захисту. За словами нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Федієнка, заборони на це не існує.

Він наголосив, що зброю варто використовувати, коли існує загрозу життя. Про це депутат Федієнко, який очолює підкомітет з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив в етері LVIV MEDIA, обговорюючи вбивство військового ТЦК у Львові.

Нардеп похвалив поліцію, яка швидко затримала вбивцю українського військового. Крім того, він підкреслив, що більшість людей називають чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, вбивцею, поважаючи військовослужбовців ТЦК.

Однак Федієнко підкреслив, що військові повинні мати змогу до самозахисту.

Відео дня

"Я не казав слово про зброю. Хоча дивіться, ніхто їм це не забороняє, відверто кажучи. Статут діє. З ними є поліція. Поліція також зі зброєю. У нас коли проводяться плани профілактики щодо військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю — вони ж якось відпрацьовують цю історію з урахуванням норм безпеки. Тому треба більш професійно ставитись до питань власної безпеки зокрема", — сказав нардеп.

Вбивство військового ТЦК у Львові — що відомо

Нагадаємо, що 2 квітня у Львові під час заходів оповіщення стався напад на військовослужбовця ТЦК — чоловікові завдали ножового поранення в шию. Інцидент виник на вулиці Патона під час конфлікту з групою осіб, після чого нападник утік, а постраждалого госпіталізували. Попри реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося — він помер від отриманих травм. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та проводить спецоперацію для встановлення і затримання нападника.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові. За даними поліції, нападником виявився інспектор Львівської митниці, якому може загрожувати довічне ув’язнення.

Також Фокус писав, що в Міністерстві оборони України відреагували на вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові та наголосили на невідворотності покарання для нападника та підкресливши, що такі дії є злочином проти держави. Водночас у відомстві визнали наявність проблем у системі мобілізації та анонсували зміни, однак зазначили, що жодні недоліки не можуть слугувати виправданням убивства.

Затриманим виявився державний інспектор Львівської митниці Андрій Труш. 3 квітня затриманому митнику було повідомлено про підозру. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів без права на внесення застави.