Полмиллиона бойцов для ВСУ: 9 шагов к справедливой мобилизации в Украине

Все, кажется, понимают, что мобилизация необходима, если мы хотим сохранить Украину, сохранить собственные права и свободы, защитить своих детей.

Все понимают, но мало кто принимает необходимость своей личной мобилизации, и не только потому, что страшно, не только потому, что мобилизация разрушает привычный образ жизни, а часто разрушает и личную жизнь, семьи, но главное, я думаю, — люди не принимают свою личную мобилизацию, потому что мобилизация несправедлива.

Кто не смог отмазаться, откосить, заплатить — тот и идет служить, кто не имеет брони — едет на фронт, кого поймали — тому не повезло, богатые проводят время в ресторанах, бедные — в окопах, пусть сначала военные пенсионеры, полицейские, судьи и прокуроры, а потом уже я. Именно так аргументируют свою позицию противники личной мобилизации. В их аргументах есть правда, но нет оправдания.

Что надо сделать, чтобы мобилизация была справедливой?

Первое — вернуться к конституционным нормам. В Конституции Украины нет возрастных и гендерных ограничений для проведения мобилизации. Да, конечно, правительство и президент могут объявлять мобилизацию отдельных возрастных групп (как сейчас, с 25 лет) и не мобилизовать женщин, однако это не добавляет мобилизации справедливости.

Второе — отменить искусственные привилегии для молодежи ("контракт 18-24"), которых не имеют те, кто сумел выжить с 2022-го, с 2014-го года.

Хотя многие военные, особенно командиры, приветствуют такие правила, стремясь наполнить свои поредевшие подразделения личным составом, однако молодые "миллионеры" с правом выезда за границу среди истощенных старых солдат — эта история тоже не о справедливости.

Третье — должен быть четкий механизм демобилизации. Хотя бы временной. Хотя бы в виде длительного отпуска. Война будет еще долгой, и те мобилизованные, которые отслужили год или два года (например), должны иметь право уйти "на дембель" на полгода, например.

Кроме того, демобилизовать надо стариков, хронически больных, покалеченных войной (в том числе психически), а также наркоманов и алкоголиков. Последних направить в трудовые батальоны на строительство укреплений.

Четвертое — дезертирство (СОЧ) необходимо заново криминализировать. Дезертиры — какие бы ни были у них мотивы — должны отвечать по закону и не отсиживаться где-то на зоне в тылу, а строить укрепления на первой и второй линиях обороны, восстанавливать разрушенное.

Нужно дать СОЧ-никам время — максимум неделю — для возвращения в часть, после чего находить и наказывать.

Пятое — нужна военная полиция как правоохранительная структура для поддержания порядка в прифронтовой полосе, для поиска и задержания дезертиров, для сопровождения мобилизационных мероприятий.

Нужна военная прокуратура, которая бы рассматривала не только дела дезертиров и отказников, но и правомерность действий командиров, которые не берегут своих бойцов.

Шестое — необходимо восстановить срочную службу. Срочная служба должна быть сроком на 1 год для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 22 лет.

Срочники должны служить в тыловых районах — охранять/защищать границу, побережье, важные государственные, энергетические, военные объекты. Срочники должны активно привлекаться к службе в ПВО (мобильные группы). Во время прохождения срочной службы они должны получить усиленную военную подготовку.

Седьмое — мобилизационный возраст необходимо снизить до 23 лет (как минимум). Мобилизации должны подлежать и мужчины, и женщины. Мужчины — до 50 лет, женщины — до 40 лет. Остальные — на добровольной основе. Старики в армии не нужны.

Из мобилизованных женщин должны комплектоваться преимущественно женские воинские подразделения ПВО, Нацгвардии, ГПСУ для прохождения службы в тыловых районах.

Восьмое — мобилизация должна стать справедливой, для чего надо отменить бронирование определенных категорий населения.

Мобилизация должна быть по жребию — здесь не надо изобретать особый "украинский велосипед", а использовать американский опыт, когда на год вперед разыгрываются дни рождения, и военнообязанный заранее будет знать, в какой день ему надо прийти в военкомат. А уже после того, как он придет в военкомат, в течение 10 дней (например) он сможет либо получить бронь (если есть основания для этого), либо отправиться в центр подготовки.

Девятое — функции военкоматов (ТЦК) надо передать из Сухопутных войск в гражданскую структуру, которую следует формировать преимущественно из ветеранов войны, инвалидов войны, героев войны, вышедших в отставку по разным причинам.

Уверен, что в случае выполнения этого плана или подобного ему, воюющая армия получит минимум полмиллиона здоровых бойцов, избавится от больных, пожилых, а также алко- и наркозависимых. Охрану и оборону тыловых районов и неба над страной возьмут на себя военнослужащие срочной службы и женские подразделения.

Главное — станет больше справедливости и мотивации. Все будет по-честному.

Можно ли такое сделать быстро? Конечно, ведь есть проверенный "турбо-режим" в Верховной Раде. Нужна только политическая воля.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

