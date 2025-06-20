"Манхэттенский проект" для Украины: 4 способа борьбы с российскими ударами по городам

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Враг будет наращивать воздушные удары, в первую очередь по Киеву, потому что такова логика любой войны — бить в самое сердце, особенно если на фронте дела не столь хороши.

Враг будет менять тактику, и уже меняет ее, переходить к жестоким массовым налетам, комбинированным атакам, устраивать настоящий Армагеддон, надеясь на панику и растерянность среди населения.

Враг будет применять новые тактические приемы, уже проверенные, такие как подход ударных "шахедов" к цели на большой высоте, где их не может достать стрелково-пушечная ПВО, так и пролет новых реактивных дронов на малой высоте, рассчитывая на то, что мобильные группы просто не успеют среагировать.

Враг будет применять "шахеды" с оптической навигацией, с дистанционным управлением, с искусственным интеллектом. Враг будет применять совершенно новые ударные дроны нового поколения — малозаметные и технологически более совершенные.

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Как уберечься от "шахедов" и ракет: 6 простых советов о том, как вести себя во время обстрелов

Нам надо быть готовыми к новым угрозам. Что делать?

Развивать систему оповещения, создавать посты наблюдения по всей стране, Е-ППО хорошо, но кроме добровольных помощников, должна быть системная работа, должна быть структура, ответственная за эту работу. Совершенствовать гражданскую оборону, строить больше бомбоубежищ, перестраивать подвалы в бомбоубежища, разворачивать медицинские пункты в бомбоубежищах, создавать добровольные пожарные подразделения и так далее. Особое внимание следует уделить освобождению дворов, подъездных путей от автомобилей для быстрого прибытия экстренных служб. Эффективным средством борьбы с "шахедами" может стать легкомоторная авиация — самолеты и вертолеты, оснащенные стрелковым оружием, приборами ночного видения, навигационным оборудованием, авионикой, обеспечивающей безопасные полеты в темное время суток в условиях полного подавления спутниковой навигации. Такие самолеты можно собрать по всей стране, купить или получить в дар у дружественных стран. Возможно, нам продадут специализированные военные легкие вертолеты и самолеты — этим надо заниматься. Надо находить подготовленных пилотов и готовить новых. Авиация должна перехватывать вражеские дроны вдали от городов, пока они летят к цели. Нам надо срочно разработать свои украинские системы ПВО — дроны-перехватчики и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) для борьбы, в первую очередь, с "шахедами". Технически эта задача не очень сложная, но реализовать ее без участия государства невозможно.

Создание своих ЗРК должно стать приоритетной задачей, украинским "манхэттенским" проектом, в рамках которого должны быть консолидированы усилия всех людей и организаций, которые могут это сделать.

Такой план.

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