Как уберечься от "шахедов" и ракет: 6 простых советов о том, как вести себя во время обстрелов

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Когда будете пересматривать фото и видео последствий прилетов в Киеве, обратите внимание на такие вещи:

Практически все медиа заблюрили лица раненых. Это — уважение к человеку, даже в его самое тяжелое время должны уважать его право на приватность. А также — сочувствие к родственникам, которым было бы очень больно встречать эти кадры в интернете. Делайте так же, когда снимаете на телефон. В результате прилета обвалился весь подъезд. Все, что над местом попадания, рухнуло вниз, потянув за собой квартиры нижних этажей. Но. Первый этаж остался невредимым. То есть, укрытие в узком коридоре первого этажа между двух несущих стен таки спасает жизнь. Даже когда вам по разным причинам неудобно или невозможно быстро спрятаться в надежный тайник — просто спуститесь на первый этаж, в коридор между двух капитальных (толстых) стен. Пол и потолок — падают. Ложиться на пол посреди комнаты — плохая идея. Ванная, туалет — то же самое: там не стены, а тонкие перегородки, и они при ударе падают, обрушивая пол и увлекая за собой тяжелую ванну. Лучше заранее пересмотрите, где у вас в квартире самые толстые стены: при первом взрыве неподалеку падайте под эту стену с обратной стороны от окна, и потом быстренько спускайтесь (по лестнице, не лифтом!) на первый этаж, в узкий межквартирный коридор (тамбур). Я бы еще обратила внимание на неповрежденную, гладкую стену слева от обрушившегося подъезда: очевидно, это была толстая уличная стена, к которой пристроена другая часть дома. Учтите это, если такая стена есть именно в вашей квартире. Возможно, это дополнительный элемент вашего спасения. Лестничные марши тоже падают, поэтому чем быстрее вы их покинете, тем лучше для вас. На всех фото с сегодняшних прилетов видно, что в одном подъезде лестницы упали, но лестничные площадки частично стоят — небольшие пространства возле лифтов или мусоропроводов, то есть там, где стены толще. Итак, короткий момент взрыва можно переждать там, а между взрывами быстро спускаться вниз. На балконы выходить не надо. Посмотрите на эти балконы и представьте, что бы с вами было, если бы вы стояли ТАМ... То же самое с окнами. Посчитайте, сколько окон вы видите целых? А это же осколки стекла, кирпича, дерева, пластика, которые ранят или даже убивают ничуть не хуже обломков боевой части дрона или ракеты. Поэтому услышали звук чего-то летящего или уже взрыв — держитесь подальше от окон, балконов, дверных проемов и т.п.: взрывная волна через эти проемы пройдет быстрее и будет сильнее, чем та, которую сдержит широкая толстая стена. Ну, и очевидное: враг снова активизировался, пробил себе новые "коридоры" и выработал новые маршруты пролета БПЛА и ракет. Оставаться в квартире, когда уже слышен звук "шахеда" или ракеты — плохая идея. Лучше перестрахуйтесь и спуститесь как можно ниже, если нет возможности бежать в укрытие.

И — да: станции метро, в которые не ведут длинные эскалаторы и которые имеют только один выход — никакое не укрытие. Так же как и подземные переходы. Они пробиваются на раз, а при отсутствии запасного выхода становятся ловушкой. Да и бежать к ним бывает очень далеко.

Поэтому просто сегодня походите по своему дому и по району, договоритесь с жителями первых этажей, чтобы они держали открытым тамбур — и посмотрите, что у вас там с подвалами и подземными паркингами. Конечно, можно еще три-четыре года подождать, пока вам обустроит укрытие ЖЭК. Но это же ваша жизнь, да? Организовать соседей своего подъезда, вычистить подвал и обустроить там нормальное укрытие гораздо легче, чем потом плакать среди руин, ища тела своих родных....

Будьте мудрыми и берегите себя.

Крепко обнимаю.

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