"Разнесет всю страну "Шахедами": Флэш призвал готовиться к масштабным атакам РФ

Российская Федерация масштабировала производство ударных беспилотников «Шахед» для обстрелов Украины и продолжает наращивать объемы производства.

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Готовиться к грядущим массированным атакам нужно уже сейчас, так как времени мало, написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

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Эксперт подчеркнул, что основной акцент должен быть на массовом производстве БПЛА-перехватчиков, а также обучении военнослужащих по всей стране их использованию.

В противном случае, по словам специалиста по радиотехнологиям, российские беспилотники разрушат украинскую нашей инфраструктуру, производство, и оборонительные сооружения.

"Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия "разнесет" нам всю страну "Шахедами", — заявил Сергей Флэш.

Напомним, по данным бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в РФ намерены нарастить производство ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед" с 250 до 1000 единиц в сутки.

В свою очередь военный и политический эксперт Александр Мусиенко указан на изменение тактики обстрелов. Россияне все больше концентрируют атаки "Шахедов" на одному-двух крупных городах. Кроме того, вражеские дроны заходят с разных направлений, летают выше и постоянно меняют траекторию, из-за чего их сложнее сбивать.