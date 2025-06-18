"Всем нужно становиться ПВОшниками": РФ планирует производить до 1000 "Шахедов" в сутки, – эксперт

В Российской Федерации намерены нарастить производство ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед" с 250 до 1000 единиц в сутки.

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Украинцам следует повысить свою осведомленность касательно атак "Шахедов", заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ".

Игорь Романенко о наращивании производства "Шахедов" в РФ

"Тут я обращаюсь к гражданам и говорю, что всем нужно становиться ПВОшниками", — сказал Романенко.

В первую очередь экс-заместитель начальника Генштаба советует украинцам ознакомиться с характеристики "Шахедов", чтобы правильно оценивать ситуацию в ходе грядущих атак. Он подчеркнул, что эти знания могут спасти жизни.

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Российские "Шахеды" стало сложнее сбивать: эксперт раскрыл новую тактику ВС РФ

Второе направление — нарастить усилия на уровне территориальных громад. Эксперт отметил, что теперь пополнять мобильные группы ПВО могут добровольцы, которые не подлежат дальнейшей мобилизации. Они подчиняются командованию Сил территориальной обороны.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал привлечение к работе ПВО членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных громад. Добровольцы с соответствующими навыками смогут сбивать российские "Шахеды" и получать за это денежное обеспечение до 100 000 гривен в месяц.

Фокус также писал о том, что украинская ПВО находится под все большим давлением из-за эволюции российских атак, которые сочетают массовость, новую тактику и использование баллистических ракет и дронов-камикадзе.