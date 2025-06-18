"Усім потрібно ставати ППОшниками": РФ планує виробляти до 1000 "Шахедів" на добу, — експерт

У Російській Федерації мають намір наростити виробництво ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед" з 250 до 1000 одиниць на добу.

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Українцям слід підвищити свою обізнаність щодо атак "Шахедів", заявив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в інтерв'ю YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ".

Ігор Романенко про нарощування виробництва "Шахедів" у РФ

"Тут я звертаюся до громадян і кажу, що всім потрібно ставати ППОшниками", — сказав Романенко.

Насамперед ексзаступник начальника Генштабу радить українцям ознайомитися з характеристиками "Шахедів", щоб правильно оцінювати ситуацію під час прийдешніх атак. Він підкреслив, що ці знання можуть врятувати життя.

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Другий напрямок — наростити зусилля на рівні територіальних громад. Експерт зазначив, що тепер поповнювати мобільні групи ППО можуть добровольці, які не підлягають подальшій мобілізації. Вони підпорядковуються командуванню Сил територіальної оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив залучення до роботи ППО членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад. Добровольці з відповідними навичками зможуть збивати російські "Шахеди" та отримувати за це грошове забезпечення до 100 000 гривень на місяць.

Фокус також писав про те, що українська ППО перебуває під дедалі більшим тиском через еволюцію російських атак, які поєднують масовість, нову тактику і використання балістичних ракет та дронів-камікадзе.