Російські "Шахеди" стало складніше збивати: експерт розкрив нову тактику ЗС РФ

Останні обстріли України показали, що росіяни дедалі більше концентрують атаки "Шахедів" на одному-двох великих містах. Крім того, ворожі дрони заходять з різних напрямків, літають вище і постійно змінюють траєкторію.

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РФ б'є по цивільних об'єктах, житлових будівлях, лікарнях. Концентровані удари, на думку противника, завдають більше руйнувань і дають змогу ефективніше оминати засоби протиповітряної оборони (ППО), сказав військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко виданню АрміяInform.

Експерт звернув увагу на те, що під час останніх атак "Шахеди" заходили на територію України з абсолютно різних траєкторій і на великій висоті. При цьому вони атакували один-два населених пункти.

Оскільки російські БПЛА стали іноді літати на висоті 4-5 кілометрів, і їх важче діставати мобільним вогневим групам. Вони недосяжні для деяких видів українського зенітного озброєння, чим ворог намагається користуватися.

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Для обходу ППО "Шахеди" тепер постійно змінюють плани та маршрути польотів. Крім того, противник використовує велику кількість дронів-приманок, які мають виснажувати протиповітряну оборону.

"Також росіяни використовують велику кількість "Шахедів" із бойовою частиною. Тому наразі ознак того, що ворог буде зменшувати кількість терористичних атак, на жаль, немає", — підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш повідомив, що в Україні обговорюють вимкнення мобільного зв'язку під час атак російських "Шахедів", однак рішення ще не ухвалено.