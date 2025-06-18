Російські "Шахеди" стало складніше збивати: експерт розкрив нову тактику ЗС РФ
Останні обстріли України показали, що росіяни дедалі більше концентрують атаки "Шахедів" на одному-двох великих містах. Крім того, ворожі дрони заходять з різних напрямків, літають вище і постійно змінюють траєкторію.
РФ б'є по цивільних об'єктах, житлових будівлях, лікарнях. Концентровані удари, на думку противника, завдають більше руйнувань і дають змогу ефективніше оминати засоби протиповітряної оборони (ППО), сказав військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко виданню АрміяInform.
Експерт звернув увагу на те, що під час останніх атак "Шахеди" заходили на територію України з абсолютно різних траєкторій і на великій висоті. При цьому вони атакували один-два населених пункти.
Оскільки російські БПЛА стали іноді літати на висоті 4-5 кілометрів, і їх важче діставати мобільним вогневим групам. Вони недосяжні для деяких видів українського зенітного озброєння, чим ворог намагається користуватися.
Для обходу ППО "Шахеди" тепер постійно змінюють плани та маршрути польотів. Крім того, противник використовує велику кількість дронів-приманок, які мають виснажувати протиповітряну оборону.
"Також росіяни використовують велику кількість "Шахедів" із бойовою частиною. Тому наразі ознак того, що ворог буде зменшувати кількість терористичних атак, на жаль, немає", — підсумував Мусієнко.
Нагадаємо, раніше фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш повідомив, що в Україні обговорюють вимкнення мобільного зв'язку під час атак російських "Шахедів", однак рішення ще не ухвалено.