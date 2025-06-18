Российские "Шахеды" стало сложнее сбивать: эксперт раскрыл новую тактику ВС РФ

Последние обстрелы Украины показали, что россияне все больше концентрируют атаки «Шахедов» на одному-двух крупных городах. Кроме того, вражеские дроны заходят с разных направлений, летают выше и постоянно меняют траекторию.

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РФ бьет по гражданским объектам, жилым зданиям, больницам. Концентрированные удары, по мнению противника, наносят больше разрушений и позволяют эффективнее обходить средства противовоздушной обороны (ПВО), сказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко изданию АрмияInform.

Эксперт обратил внимание на то, что в ходе последних атак "Шахеды" заходили на территорию Украины с совершенно разных траекторий и на большой высоте. При этом они атаковали один-два населенных пункта.

Поскольку российские БПЛА стали иногда летать на высоте 4-5 километров, и их труднее доставать мобильным огневым группам. Они недосягаемы для некоторых видов украинского зенитного вооружения, чем враг пытается пользоваться.

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Для обхода ПВО "Шахеды" теперь постоянно меняют планы и маршруты полетов. Кроме того, противник использует большое количество дронов-приманок, которые должны истощать противовоздушную оборону.

"Также россияне используют большое количество "Шахедов" с боевой частью. Поэтому сейчас признаков того, что враг будет уменьшать количество террористических атак, к сожалению, нет", — заключил Мусиенко.

Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш сообщил, что в Украине обсуждают отключение мобильной связи во время атак российских "Шахедов", однако решение еще не принято.