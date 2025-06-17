До 500 ударов за ночь: как Россия накапливает "Шахеды" для волновых атак

Массированная атака на Украину в ночь на 17 июня — 472 дрона и ракеты, десятки жертв и разрушенные дома. Фокус выяснил, почему Россия накапливает беспилотники волнами и хватит ли ей ресурсов для повторения подобного террора.

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В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения: враг использовал 440 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 16 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Калибр", 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Основным направлением удара этой ночью был Киев. Взрывы раздавались в разных районах столицы, нанеся значительные разрушения жилой инфраструктуре. Больше всего пострадали Соломенский и Дарницкий районы, где повреждены жилые дома.

В Соломенском районе ракета попала в девятиэтажный жилой дом, вызвав его частичное обрушение. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета прошла сквозь все этажи вплоть до подвала, оставив крупные обломки конструкций.

По данным Киевской городской военной администрации погибло 14 человек, 114 получили ранения.

Кроме того, Россия в ночь на 17 июня атаковала Запорожье и Одессу. По Запорожью российская армия нанесла 4 ракетных удара. Обошлось без пострадавших. По Одессе РФ нанесла удар по историческому центру города. По данным Одесской ОГА, один человек погиб, еще 17 человек пострадали.

Массированная атака 17 июня: способна ли Россия ежедневно запускать по Украине 500 "Шахедов"

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что Россия не имеет технической возможности производить ежесуточно большое количество беспилотников, необходимых для ежедневных масштабных атак. Однако враг активно накапливает ресурсы для периодических волнообразных ударов.

По его оценкам, в течение суток Россия способна производить до 140-150 единиц дронов, включая "Шахеды", "Герани" и их модификации. В то же время для атак на Украину обычно используется от 80 до 100 дронов за раз. Это свидетельствует о том, что враг накапливает запасы, чтобы впоследствии проводить масштабные ракетно-дронные удары.

"Соответственно, в течение недели — иногда до пяти недель — он создает критический запас таких дронов, чтобы осуществлять волнообразные атаки", — пояснил Фокусу эксперт.

Особенностью российских атак является их направленность на конкретные регионы Украины. Враг не распыляет силы по всей территории страны, а концентрирует удары на нескольких направлениях — обычно в 2-3 регионах. Такая тактика позволяет наносить максимальный ущерб выбранным целям.

Угроза от дронов заключается не только в их прямых ударах, но и в опасности от обломков, которые падают после уничтожения беспилотников в воздухе. В то же время есть надежда, что частота таких атак может уменьшиться из-за ограничения поставок компонентов из Ирана. Однако эксперт предостерег, что Россия активно развивает сотрудничество с Северной Кореей для локализации производства "Шахедов".

"Сейчас происходит локализация производства "Шахедов" в Северной Корее. Сегодня в Пхеньян прибывает Шойгу с особой миссией. О чем договорятся — неизвестно, но коллаборация достигает значительных масштабов", — говорит Селезнев.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло также считает, что Россия не имеет достаточно ресурсов, чтобы осуществлять массированные воздушные атаки ежедневно. В то же время она способна накапливать дроны и ракеты для подобных ударов с недельными интервалами.

По словам эксперта, в конце мая 2025 года темпы производства "Шахедов" в РФ достигали около 2700 единиц в месяц, а также дополнительно изготавливалось около 2500 дронов-имитаций ударных беспилотников типа "Гербера".

Несмотря на масштабное производство, существуют и ограничения по использованию этих дронов. В частности, сейчас РФ имеет около 11 площадок для запуска, каждая из которых имеет "пропускную способность" от 20 до 60 дронов. Кроме инфраструктуры, критически важным является также наличие достаточного количества подготовленных и обученных операторов для управления этими беспилотниками.

"Невозможность России к ежедневному террору с использованием около 500 дронов объясняется как производственными мощностями, так и количеством пусковых площадок", — объясняет Фокусу эксперт.

Также Жмайло утверждает, что РФ производит в месяц до 70 ракет Х-101 и до 30 "Калибров", что также недостаточно для регулярных ежедневных ударов.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, российский ВПК увеличил производство ракет "Искандер" с одной в неделю в начале войны до двух в сутки. Однако производство крылатых ракет Х-101 остается стабильным — одна-две в сутки. Производство дронов "Шахед" также растет, но зависит от контрабандных компонентов. Сейчас Россия производит около 98 дронов в сутки, из которых 90 — это "Шахеды". Производственные мощности расширяются, в частности в Елабуге и Ижевске, но этот процесс происходит медленно. Военный обозреватель прогнозирует постепенный рост производства дронов до 110-120 дронов в сутки в течение нескольких месяцев.

Ночной удар по Украине: куда целится Россия

Что касается выбора целей для атак, по мнению Владислава Селезнева, враг прежде всего ориентируется на объекты оборонно-промышленного комплекса Украины. Однако Россия не всегда действует точно, и ее дроны и ракеты нередко попадают в мирные объекты, которые не имеют никакого военного значения.

"Путину безразличны так называемые сопутствующие потери среди гражданского населения. Ему важно разрушить нашу военную экономику, и он готов идти на потери среди мирного населения. Это свидетельствует о циничной стратегии врага, который сознательно игнорирует гуманитарные последствия своих действий", — отмечает эксперт.

Текущая ситуация с дроновыми атаками остается сложной, но зависимость России от внешних поставщиков комплектующих может стать слабым местом. В то же время усиление сотрудничества с такими странами, как Северная Корея, создает новые вызовы для Украины. Селезнев призывает внимательно следить за развитием событий, ведь масштабы вражеской коллаборации могут иметь серьезные последствия для безопасности региона.

По мнению Жмайло, Россия целенаправленно атакует жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, чтобы сломать украинское общество. Это также связано с ее неспособностью достичь существенных успехов в так называемых "мясных штурмах" на линии боевого соприкосновения.

Кроме ударов по мирному населению, РФ продолжает информационное давление — в частности, снимая постановочные видео на временно оккупированных территориях, где инсценирует конфликты между гражданскими и людьми в украинской военной форме.

"Целью таких информационно психологических операций является усиление недоверия к украинскому командованию, срыва мобилизации и распространения паники среди населения, чтобы использовать в дальнейшем, в частности для продвижения своих нарративов и на так называемых "мирных переговорах", — подытожил эксперт.

Напомним, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что по дому в Киеве ударила одна из ракет Х-101. Также он подтвердил, что Россия, вероятно, ночью била кассетными снарядами именно по столице.

Также Фокус писал, что под утро 17 июня россияне также массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: мониторинговые каналы фиксировали движение не менее 18 дронов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — в городе поднялись пожары, власти сообщили о разрушениях и пострадавших.