ПВО этой ночью сбила 428 целей, которыми ВС РФ атаковали Украину: есть попадания в 10 локациях

17 июня в Украине зафиксировали попадание средств воздушного нападения России в 10 локациях, а также обломки в 34 локациях. Большинство целей сбила противовоздушная оборона.

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В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения, сообщают в Воздушных силах Украины.

ВС РФ использовали 440 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 16 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Калибр", 9 управляемых авиационных ракета Х-59/69 и 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Основным направлением удара этой ночью был Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбили огневыми средствами, 166 — локально потеряны:

239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локально потеряны/подавлены РЭБ;

2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. втр.);

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 — лок. упр.);

1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. упр.); 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. упр.).

В частности, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Удар по Киеву 17 июня: детали

По данным ГСЧС, количество жертв в результате ночной атаки в столице составляет 14 человек. По меньшей мере 12 человек были спасены чрезвычайниками. Корреспондент "Суспільного" сообщает, что из-под завалов достали тело мужчины и количество погибших возросло до 15 человек.

Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.

Напомним, в Соломенском районе российская ракета разрушила целый подъезд девятиэтажки. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что она пробила все этажи до самого подвала. Под завалами оказались пожилые люди, разрушено более 40 квартир.

В КГГА информировали, что продолжаются спасательные работы, поэтому количество пострадавших и погибших в результате удара по Киеву еще может возрасти. В районах столицы развернули штабы, где жители города могут получить помощь.