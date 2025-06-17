Удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 99 в результате массированной атаки

В столице резко возросло количество пострадавших в результате атаки по городу 17 июня. Известно уже о 99 людях, которые получили ранения.

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В результате массированной атаки по Киеву 59 человек госпитализировали, по состоянию на 9:30 известно о 99 раненых, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", — говорится в сообщении.

На местах еще продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. Число пострадавших может расти.

Что касается погибших — по состоянию на сейчас их 14, но продолжается разбор завалов, в частности на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе.

Ткаченко добавил, что в районах развернули штабы для помощи киевлянам, пострадавшим в результате российской атаки:

Соломенский район:

- школа №67 (ул. Академика Шалимова, 9а)

- территориальный центр Социального обслуживания населения (бульвар Вацлава Гавела, 83-А).

Дарницкий район:

- Дарницкая РГА (ул. О.Кошица, 11). Контактный телефон — 044 366-70-29.

- Геннадия Афанасьева, 18. Контактный телефон: 097 974-80-81.

- О.Пчилки, 4. Контактный телефон: 066 512-34-27.

Шевченковский район:

- Даниила Щербаковского, 51-В — Библиотека им. Костомарова. Контактный телефон: 098 609-13-26.

Здесь пострадавшие киевляне могут получить помощь по оформлению материальной поддержки, консультации юристов и психологов, разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.

Атака на Киев 17 июня: что известно

Во время ночной атаки на Киев пострадали по меньшей мере 27 локаций в ряде районов столицы, в частности Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском. Также во время ночной атаки пострадала Киевская область. В областной военной администрации сообщили о повреждении, в частности, жилых домов в результате обстрела.

Напомним, под утро 17 июня россияне также массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: мониторинговые каналы фиксировали движение по меньшей мере 18 дронов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — в городе поднялись пожары, власти сообщили о разрушениях и пострадавших. Известно о 17 пострадавших людях, одна женщина погибла.