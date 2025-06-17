Удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 99 внаслідок масованої атаки

У столиці різко зросла кількість постраждалих внаслідок атаки по місту 17 червня. Відомо вже про 99 людей, які отримали поранення.

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Внаслідок масованої атаки по Києву 59 людей госпіталізували, станом на 9:30 відомо про 99 поранених, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", — йдеться у повідомленні.

На місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. Число постраждалих може зростати.

Щодо загиблих — станом на зараз їх 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі.

Ткаченко додав, що у районах розгорнули штаби для допомоги киянам, постраждалим внаслідок російської атаки:

Соломʼянський район:

— школа №67 (вул. Академіка Шалімова, 9а)

— територіальний центр Соціального обслуговування населення (бульвар Вацлава Гавела, 83-А).

Дарницький район:

— Дарницька РДА (ул. О.Кошиця, 11). Контактний телефон — 044 366-70-29.

— вул. Геннадія Афанасьєва, 18. Контактний телефон: 097 974-80-81.

— вул. О.Пчілки, 4. Контактний телефон: 066 512-34-27.

Шевченківський район:

— вул. Данила Щербаківського, 51-В — Бібліотека ім. Костомарова. Контактний телефон: 098 609-13-26.

Тут постраждалі кияни можуть отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

Атака на Київ 17 червня: що відомо

Під час нічної атаки на Київ постраждали щонайменше 27 локацій у низці районів столиці, зокрема Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському. Також під час нічної атаки постраждала Київщина. В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження, зокрема, житлових будинків внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, під ранок 17 червня росіяни також масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: моніторингові канали фіксували рух щонайменше 18 дронів. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура — у місті здійнялися пожежі, влада повідомила про руйнування та постраждалих. Відомо про 17 постраждалих людей, одна жінка загинула.