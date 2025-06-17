У Києві вже 14 загиблих внаслідок комбінованої атаки, серед них – громадянин США (відео)

Уночі 17 червня росіяни масовано атакували Київ "Шахедами" та ракетами різних типів. Внаслідок ударів відомо про 14 загиблих.

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Робота з пошуку людей під завалами у Києві триває, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, станом на 7 ранку, відомо про 14 людей, які загинули внаслідок російської атаки по Києву. Інформація буде уточнюватись.

Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували. Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки.

У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.

Атака на Київ 17 червня

Під час нічної атаки на Київ постраждали щонайменше 12 локацій у низці районів столиці, зокрема Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському. Також під час нічної атаки постраждала Київщина. В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження, зокрема, житлових будинків внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, під ранок 17 червня росіяни також масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: моніторингові канали фіксували рух щонайменше 18 дронів. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура — у місті здійнялися пожежі, влада повідомила про руйнування та постраждалих.