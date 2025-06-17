Одесу масовано атакували російські дрони: здійнялися пожежі, постраждали житлові будинки та освітні заклади

Під ранок 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: моніторингові канали фіксували рух щонайменше 18 дронів. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура — у місті здійнялися пожежі, влада повідомила про руйнування та постраждалих.

Related video

В Одесі росіяни атакували зокрема житлові будинки та навчальні заклади. Фокус зібрав інформацію щодо наслідків російської атаки по місту.

Близько 04:30 Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Скріншот | попередження ПС про рух БпЛА на Одесу

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попередив, що в напрямку міста рухаються щонайменше 18 ударних безпілотників.

Скріншот | атака БпЛА по Одесі

Міський голова Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі закликав мешканців Одеси перебувати в укриттях та попередив про небезпеку для Аркадії, Київського та центрального районів міста.

Місцеве медіа "Думская" повідомило про пожежу, що здійнялася у місті внаслідок обстрілу.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер невдовзі інформував про перші наслідки російської атаки. За його даними, під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

"Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо", — зазначив посадовець.

Також, за інформацією ОВА, в Одесі є постраждалі внаслідок обстрілу. Однак станом на 05:50 про їх кількість не повідомлялося.

Інші наслідки масованого удару по Одесі 17 червня встановлюються. Міський голова також повідомив про роботу розвідувального дрона у небі поблизу міста та закликав мешканців уважно ставитися до сигналів про небезпеки.

Нагадаємо, уночі 17 червня ЗС РФ масовано атакували Київ "Шахедами", внаслідок чого у місті виникли перебої з електропостачанням.

Під ранок 17 червня Фокус повідомляв про наслідки масованої комбінованої атаки по столиці: у місті зафіксовані руйнування житлових будинків, постраждали щонайменше 12 локацій.