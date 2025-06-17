ЗС РФ масовано атакували Київ "Шахедами": у місті здійнялися пожежі, є перебої з електрикою (фото)

Вночі 17 червня росіяни масовано вдарили по українські столиці ударними дронами типу "Шахед": у 6 районах міста зафіксовано наслідки атаки, влада повідомляє про щонайменше 11 постраждалих. У кількох районах Києва виникли перебої з електропостачанням внаслідок обстрілу.

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У Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Оболонському районах столиці є наслідки масованого удару Росії: кияни викликали медиків, є руйнування у житловому будинку та пожежі у складських приміщеннях. Фокус зібрав інформацію щодо російського обстрілу.

Близько опівночі кореспондент Фокусу повідомив про звуки вибухів у столиці: у Києві працювали сили протиповітряної оборони по російських дронах.

Міський голова Віталій Кличко невдовзі інформував, що у Солом'янський район столиці відбувся виклик медиків внаслідок атаки.

Невдовзі мер уточнив, що внаслідок російської атаки у Солом'янському районі столиці є руйнування на верхніх поверхах житлового будинку. У КМВА додали, що відомо щонайменше про 5 постраждалих.

У Солом'янському районі внаслідок атаки здійнялася пожежа у нежитловій будівлі.

Також у місцевих пабліках та у КМВА повідомили, що у столиці виникли перебої з електропостачанням внаслідок російського обстрілу.

Місцеві ЗМІ повідомили про наслідки атаки у студентськомо гуртожитку НАУ: там вибуховою хвилею вибило усі вікна. Однак офіційно влада поки що не підтверджувала цієї інформації.

Реальний Київ | наслідки атаки по Києву

Близько 01:40 міський голова Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до щонайменше 11. Всі постраждалі — у Солом'янському районі.

Близько 02:20 голова КМВА Тимур Ткаченко уточнив інформацію щодо наслідків атаки. За його даними, уламок ворожого дрона застряг в стіні житлового будинку у Дніпровському районі. Також у Подільському районі дрони впали на відкритій місцевості та не спричинили руйнувань.

В Оболонському районі, за даними Ткаченка, внаслідок атаки пошкоджено авто.

Інші наслідки російського обстрілу Києва уточнюються. Повітряна тривога станом на 02:24 годину триває.

Нагадаємо, 16 червня журналіст видання "Телеграф" розповів, що киян виганяють з укриттів під час повітряної тривоги.

Також 16 червня військовий кореспондент Богдан Мірошников розповів Фокусу, як росіяни змінюють тактику обстрілів України.