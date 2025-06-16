"Приватна власність": киян виганяють з укриттів на паркінгу під час тривог, — ЗМІ

У Києві мешканці багатоповерхівок скаржаться на те, що їм не дозволяють використовувати підземні паркінги як укриття з посиланням на "приватну власність". Підземні стоянки входять до офіційного переліку укриттів, проте у Києві досі не розробили чи не оприлюднили порядок використання споруд цивільного захисту, тому власники та балансоутримувачі встановлюють правила на власний розсуд.

Related video

За законом порядок використання захисних споруд мають встановлювати військові адміністрації, проте в столиці таких документів наразі немає, тому власники та керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків складають власні "інструкції". Журналіст "Телеграфа" розповів про ситуацію, у Києві на Оболоні мешканцям багатоквартирного будинку заборонили під час повітряної тривоги перебувати на місцях для машин у паркінгу.

Журналіст показав оголошення на будинку на Оболоні, в якому зазначено, що мешканцям дозволено знаходитися лише в проїзді та заборонено займати паркомісця.

В багатоквартирному будинку на Оболоні вивісили правила поведінки на паркінгу Фото: telegraf

Також журналіст видання, який особисто використовує паркінг як укриття під час повітряних тривог, зазначив, що не знайшов жодного чинного порядку дій від Київської міської військової адміністрації.

"А він мав би бути першим кроком — базовим документом, на який уже могли б орієнтуватися ОСББ або приватні компанії. А поки що його немає, всі ці "внутрішні правила" — це просто папірець без юридичної сили", — зазначив він.

За його словами, через відсутність чіткого регулювання охорона паркінгу під час тривог виганяє людей з місць для машин на проїжджу частину, аргументуючи це тим, що "місця приватні". Під час чергової атаки дронів на Київ, трьох осіб, у тому числі сім’ю з дитиною, навіть виставили з укриття через скаргу однієї з власниць авто, розповів журналіст.

Укриття на паркінгах: що каже закон

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", встановлений військовими адміністраціями порядок використання споруд цивільного захисту має поширюватися на всі укриття незалежно від форм власності: державної, комунальної чи приватної. До них має бути забезпечений цілодобовий і безперешкодний доступ під час повітряної тривоги. Інші відповідальні сторони — державні установи, місцева влада, ОСББ або компанії, що управляють, у власності або користуванні яких знаходяться ці приміщення — можуть розробляти власні внутрішні правила на підставі цього порядку.

Порядок використання укриттів має поширюватися на всі сховища незалежно від форми володіння Фото: скриншот

Водночас у 2025 році набули чинності зміни до законодавства, якими було встановлено штрафи за порушення правил утримання укриттів, зокрема:

1700–3400 грн — за недопуск громадян в укриття;

2250-5100 грн — за порушення вимог до утримання захисних споруд;

5100-8500 грн — за повторне порушення вимог.

Також статтею 270 (2) Кримінального кодексу України передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, якщо через такі порушення людина отримала середні чи тяжкі травми або загинула.

Укриття на паркінгах у Києві: що кажуть юристи

Юрист Ростислав Кравець пояснив у коментарі "Телеграфу", що наразі жодні нормативні акти не регулюють порядок перебування людей в укриттях у приватних приміщеннях столиці.

За його словами, ОСББ чи інші уповноважені структури можуть лише встановлювати правила поведінки під час перебування у сховищах, але не перешкоджати доступу до них під час повітряних тривог чи обмежувати права інших громадян.

"Жодних обмежень щодо самого факту перебування людей у таких приміщеннях немає і не може бути. Ні щодо того, де саме стояти в паркінгу, ні щодо наявності, наприклад, засобів пожежогасіння чи запасів води — все це не врегульовано жодним нормативним актом ", — розповів юрист.

Нагадаємо, 16 червня у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ударний російський дрон впав посеред приватного сектору в Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.

Видання Financial Times 15 червня з посиланням на джерела писало, що під час нещодавнього обстрілу України ЗС РФ вдарили по будівлі Boeing у Києві та завдали значних пошкоджень.