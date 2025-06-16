Утворилась вирва: у Києві ударний російський дрон впав посеред приватного сектору

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський ударний дрон впав на Русанівських садах у Дніпровському районі Києва.

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В Києві дрон було чуто близько другої години ночі, судячи із звуку, він прямував з лівого на правий берег Дніпра. У КМВА повідомили, що місці його падіння утворилась вирва.

"Значних пошкоджень та жертв немає", - повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, зауваживши, що молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торгівельні павільйони в Дарницькому районі. Також зафіксовано уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби.

"Росіяни брешуть в усьому. Коли вони заявляють про ураження військових цілей — вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору", — зазначив Тимур Ткаченко.

У Повітряних силах збройних сил України повідомили, що в ніч на 16 червня (із 21.00 15 червня) росіяни атакували Україну 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове.

Основним напрямком руху була Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 ранку 16 червня протиповітряною обороною було знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачениі/подавлені РЕБ.

Було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих – у 8 локаціях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що Російська Федерація продовжує планувати атаки на енергетичну інфраструктуру України. Відповідні дані є у розвідувальних відомств партнерів.

Також повідомлялося, що під час нещодавнього обстрілу російська армія пошкодила будівлю, що використовується компанією Boeing у Києві.