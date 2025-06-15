ЗС РФ вдарили по будівлі Boeing у Києві: у FT розкрили подробиці атаки

Будівлю, яку використовує американська компанія Boeing у Києві, було серйозно пошкоджено внаслідок нещодавньої атаки Збройних сил Російської Федерації.

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Офіс Boeing, імовірно, був однією з цілей росіян, повідомили джерела видання Financial Times. Про атаку також свідчать знімки, опубліковані Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Офіційний представник Boeing заявив, що внаслідок обстрілу ніхто зі співробітників не постраждав. Він також наголосив на стійкості персоналу, що працює в складних і небезпечних умовах.

Заступник генерального директора з роботи Boeing в Україні Андрій Корягін додав, що, попри шкоду, завдану будівлі в Києві, "жодних збоїв у роботі компанії" не сталося.

За даними видання, Boeing співпрацює з українською компанією "Антонов", відомою виробництвом важких транспортних літаків. Минулого року Boeing і "Антонов" підписали меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей співпраці в оборонних проєктах.

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У статті йдеться про те, що удар по такій відомій американській компанії може розлютити президента США Дональда Трампа. Обстріл також ставить питання про те, чи переспрямовує РФ свою увагу на західні компанії, що мають зв'язки з оборонним і авіаційним секторами України.

"Російські удари по американських компаніях в Україні — ще один приклад зневаги Путіна до мирних зусиль США. Той факт, що Росія націлюється на американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США — як у мирних зусиллях, так і в гарантуванні безпеки України та решти Європи", — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, за даними Вloomberg, Росія звернулася до США з проханням дозволити їй купувати літаки Boeing за кошти заморожених державних активів після припинення вогню в Україні.

Також повідомлялося, що уряд Китаю відреагував на мита Дональда Трампа і заборонив авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing.