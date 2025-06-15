ВС РФ ударили по зданию Boeing в Киеве: в FT раскрыли подробности атаки

Здание, используемое американской компанией Boeing в Киеве, было серьезно повреждено в результате недавней атаки Вооруженных сил Российской Федерации.

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Офис Boeing, вероятно, был одной из целей россиян, сообщили источники издания Financial Times. Об атаке также свидетельствуют снимки, опубликованные Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Официальный представитель Boeing заявил, что в результате обстрела никто из сотрудников не пострадал. Он также подчеркнул стойкость персонала, работающего в сложных и опасных условиях.

Заместитель генерального директора по работе Boeing в Украине Андрей Корягин добавил, что, несмотря на ущерб, нанесенный зданию в Киеве, "никаких сбоев в работе компании" не произошло.

По данным издания, Boeing сотрудничает с украинской компанией "Антонов", известной производством тяжелых транспортных самолетов. В прошлом году Boeing и "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей сотрудничества в оборонных проектах.

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В статье говорится, что удар по столь известной американской компании может разозлить президента США Дональда Трампа. Обстрел также ставит вопрос о том, перенаправляет ли РФ свое внимание на западные компании, имеющие связи с оборонным и авиационным секторами Украины.

"Российские удары по американским компаниям на Украине — еще один пример пренебрежения Путиным к мирным усилиям США. Тот факт, что Россия нацеливается на американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США — как в мирных усилиях, так и в обеспечении безопасности Украины и остальной Европы", — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Напомним, по данным Вloomberg, Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей покупать самолеты Boeing за средства замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине.

Также сообщалось, что правительство Китая отреагировало на пошлины Дональда Трампа и запретило авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing.