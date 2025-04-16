Перемирие в обмен на Boeing : Москва хочет купить американские самолеты, — Bloomberg

Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей покупать самолеты Boeing за средства замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине. Россияне понимают, что без перемирия средства не будут разморожены.

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Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на собственные источники в Москве.

Источники объяснили, что хотя этот запрос не является условием согласия на перемирие, "Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня". В то же время, отмечается, соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий.

Однако, по данным Bloomberg, представители США заявляют, что любые экономические обязательства могут быть обсуждены только после прекращения огня.

"США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто перемирие", — сказал представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз в ответ на просьбу издания о комментарии.

В результате войны, США и их союзники заморозили около 280 млрд долларов резервов российского Центробанка, кроме того заблокировали доступ к американским и европейским рынкам для российских авиакомпаний.

С начала вторжения России в Украину, авиация страны столкнулась с серьезными проблемами, в частности, из-за отсутствия доступа к иностранным самолетам и комплектующим.

Российским авиакомпаниям запретили находиться в воздушном пространстве США и ЕС, а также покупать самолеты Boeing и Airbus SE, запчасти и техническое обслуживание.

В ответ россияне конфисковали 400 иностранных самолетов, которые были предоставлены в аренду ее авиакомпаниям. Также Россия выделила 3,7 млрд долларов на приобретение самолетов у международных лизинговых компаний для урегулирования претензий владельцев.

По состоянию на начало 2024 года российские авиакомпании владели 165 самолетами Boeing и Airbus, что составляет около 40% от всего авиапарка РФ.

Ранее Россия также обратилась к США с просьбой снять санкции с авиакомпании "Аэрофлот", которая испытывает серьезные трудности из-за отсутствия новых самолетов и запчастей. Однако без международного сотрудничества и снятия санкций перспектива восстановления регулярных авиаперелетов между Россией и другими странами выглядит маловероятной в ближайшем будущем.

Напомним, что в России более половины авиалайнеров A320/А321neo — 34 из 66 — пока не пригодны к эксплуатации из-за технических неисправностей двигателей и санкционных ограничений, которые делают невозможным их ремонт или замену.

Также, Фокус писал о том, почему в РФ начала деградировать гражданская авиация — среди основных причин санкции западных стран, отсутствие должной сертификации, поставки запчастей и компонентов для обслуживания авиасудов.