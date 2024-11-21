Санкции давят: половина авиапарка самолетов Airbus в РФ перестала летать, — СМИ

34 из 66 самолетов A320/А321neo в РФ пока не могут выполнять перелеты из-за проблем с двигателями и санкций, которые не позволяют провести замену или ремонт соответствующего оборудования.

Одна из ведущих компаний РФ приостановила использование половины авиапарка западных самолетов Airbus A320neo и А321neo из-за невозможности проводить обслуживание и ремонт. Об этом сообщают росСМИ.

Компания S7, которая владеет 66 такими воздушными судами, вынуждена была отправить в ангары 34 самолета. Почти половина из них могут не вернуться к выполнению полетов из-за проблем с обслуживанием двигателей.

Из-за продвинутых технологий этих самолетов, которые являются очень сложными, то сейчас провести обслуживание и ремонты двигателей невозможно из-за введенных санкций. Также российский владелец самолетов S7 не может приобрести новые двигатели на замену — санкции и выход Airbus с рынка РФ не позволяют починить суда.

РосСМИ пишет, что самая сложная ситуация с самолетами, которые оснащены двигателями семейства Pratt & Whitney PW1100G и типа LEAP. Если первые не могут предоставить из-за отказа владельцев, то со вторыми "возникают трудности, хотя и не такие серьезные".

Журналисты пишут, что авиапарк A320/А321neo составляет до 10% всего иностранного авиафлота РФ. Специалисты заявили, что имеющиеся проблемы "критически повлияют" на объем авиаперевозок в РФ. Оценки S7 тоже указывают, что вывод всех A320/А321neo из эксплуатации будет означать сокращение перевозок до 15% уже в следующем году.

Напомним, Фокус писал о том, почему в РФ начала деградировать гражданская авиация. Основными причинами являются санкции западных стран, отсутствие должной сертификации, поставки запчастей и компонентов для обслуживания этих авиасудов.

Также мы рассказывали о том, что авиаперелеты в России становятся все более опасными. По словам эксперта по авиационной безопасности Андрея Патракова, российские власти позволяют авиакомпаниям использовать детали, срок службы которых давно истек.