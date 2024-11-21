Санкції тиснуть: половина авіапарку літаків Airbus у РФ перестала літати, — ЗМІ

34 з 66 літаків A320/А321neo у РФ наразі не можуть виконувати перельоти через проблеми з двигунами та санкціями, які не дозволяють провести заміну або ремонт відповідного устаткування.

Одна з провідних компаній РФ призупинила використання половини авіапарку західних літаків Airbus A320neo та А321neo через неможливість проводити обслуговування та ремонт. Про це повідомляють росЗМІ.

Компанія S7, яка володіє 66 такими повітряними суднами, змушена була відправити до ангарів 34 літаки. Майже половина з них можуть не повернутися до виконання польотів через проблеми з обслуговуванням двигунів.

Через просунуті технології цих літаків, які є дуже складними, наразі здійснити обслуговування та ремонти двигунів неможливо через запроваджені санкції. Також російський власник літаків S7 не може придбати нові двигуни на заміну — санкції та вихід Airbus із ринку РФ не дозволяють полагодити судна.

РосЗМІ пише, що найскладніша ситуація з літаками, які оснащені двигунами сімейства Pratt & Whitney PW1100G та типу LEAP. Якщо перші не можуть надати через відмову власників, то з другими "виникають труднощі, хоча й не такі серйозні".

Журналісти пишуть, що авіапарк A320/А321neo становить до 10% всього іноземного авіафлоту РФ. Фахівці заявили, що наявні проблеми "критично вплинуть" на обсяг авіаперевезень у РФ. Оцінки S7 теж свідчать, що виведення всіх A320/А321neo з експлуатації означатиме скорочення перевезень до 15% вже наступного року.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чому у РФ почала деградувати цивільна авіація. Основними причинами є санкції західних країн, відсутність належної сертифікації, постачання запчастин і компонентів для обслуговування цих авіасуден.

Також ми розповідали про те, що авіаперельоти в Росії стають дедалі небезпечнішими. За словами експерта з авіаційної безпеки Андрія Патракова, російська влада дозволяє авіакомпаніям використовувати деталі, термін служби яких давно минув.