"Санкции влияют": авиаперелеты в России становятся все более опасными, – WP

По словам эксперта по авиационной безопасности Андрея Патракова, российские власти позволяют авиакомпаниям использовать детали, срок службы которых давно истек.

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Почти два года санкций против Российской Федерации из-за войны в Украине привели к тому, что авиакомпании РФ с трудом получают важные запчасти и, как следствие, сокращают стандарты безопасности. Об этом пишет The Washington Post 16 января.

Сообщается, что за первые восемь дней декабря гражданские российские самолеты столкнулись как минимум с восемью серьезными механическими неисправностями, в результате чего пилоты были вынуждены совершать вынужденные посадки. По мнению авторов статьи, подобные случаи указывают на растущую опасность авиаперелетов в России.

Как отмечают журналисты, в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации выразила серьезные опасения по поводу способности страны обеспечивать безопасность своих самолетов. При этом в РФ продолжили настаивать на том что санкции не влияют на безопасность авиаперелетов.

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В свою очередь директор российского авиационного аналитического центра "Авиапорт" Олег Пантелеев в декабре заявил, что риски "возросли в геометрической прогрессии". По его словам, количество технических проверок резко сократилось.

Российский авиационный аналитик Андрей Меньшенин добавил, что "санкции влияют на безопасность полетов", однако российские авиакомпании смягчили их последствия, импортируя запчасти через Центральную Азию, Турцию, Сингапур, Иран и другие страны.

По словам российского эксперта по авиационной безопасности Андрея Патракова, власти РФ позволяют авиакомпаниям использовать детали, срок службы которых давно истек, что приводит к сбоям во время полетов.

Патраков утверждает, что опасается репрессий со стороны российских властей за обсуждение рисков, связанных с авиацией. Он также отметил, что авиационная безопасность в РФ была "полной катастрофой" еще до введения санкций. По словам эксперта, самолеты продолжают летать с неисправными деталями, такими как трещины, даже спустя долгое время после того, как их нужно было заменить.

Напомним, 9 декабря СМИ Сообщили, что из-за санкций численность поломок российских самолетов в течение года возросла втрое. Так с начала 2023 года было зафиксировано больше 180 случаев неисправностей, которые случались в полете. В 2022 году подобных инцидентов было 60.

Так, 8 декабря пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в новосибирском аэропорту "Толмачево" в связи с возгоранием двигателей. По данным медиа, при наборе высоты из обоих двигателей вдруг полетели искры и языки пламени.