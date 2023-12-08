Второй раз за два дня: в РФ при взлете загорелся пассажирский самолет (видео)

По данным российских медиа, при наборе высоты из обоих двигателей пассажирского Boeing 737 полетели искры и языки пламени. На борту в это время находились 176 человек.

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В пятницу, 8 декабря, в Российской Федерации пассажирский самолет Boeing 737 экстренно сел в новосибирском аэропорту "Толмачево" в связи с возгоранием двигателей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что рейс российской авиакомпании S7 Airlines "Новосибирск – Москва" вылетел в 6:20 по местному времени, однако при наборе высоты из обоих двигателей вдруг полетели искры и языки пламени.

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По данным медиа, экипаж запросил у диспетчера посадку, после чего борт совершил посадку. Самолет осматривают технические специалисты, пассажиры ожидают в здании аэровокзала.

В публикации говорится, что причиной возгорания мог стать помпаж – режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. По данным авторов канала, по этой же причине днем ранее вспыхнул двигатель у грузового Ту-204 в Бурятии.

У пассажирского самолета Boeing 737 загорелись двигатели

The Moscow Times сообщает, что за последние шесть дней с поломкой во время полета столкнулись девять самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям.

Журналисты отметили, что санкции лишили российскую авиацию обслуживания и оригинальных запчастей, а с весны прошлого года авиакомпании РФ требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы.

Напомним, 5 декабря над Черным морем в районе острова Змеиного украинские военные сбили российский самолет Су-24М. В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что это стало подарком на день рождения командира зенитной ракетной батареи Павла.

Ранее, 6 октября, СМИ сообщили, что российские военные сбили собственный истребитель Су-35. Пилоту удалось спастись. Пропагандисты пожаловались, что такими темпами скоро останутся без авиации.