Едва избегают катастроф: в РФ участились аварийные посадки пассажирских самолетов, — СМИ (фото)

Во внутренних документах "Росавиации" говорится о плохом ремонте пассажирских самолетов и о плохой охране на стратегических объектах. Также вспоминают о событии в Стамбуле, когда едва не произошло столкновение.

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Расследователи группы "Информационное сопротивление" добрались до внутренней документации одной из российских авиационных компаний. В закрытых документах россияне признают, что возросло количество чрезвычайных инцидентов на внутренних перелетах. Кроме того, удивительным образом не произошло авиакатастроф во время рейсов за границу. О деталях работы авиации РФ говорится в материале, опубликованном на портале "24 канал".

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В материале опубликовали ряд скриншотов из архива, доступ на который предоставил "ИнфоСпротивление". В архиве — 22 файла с различными данными о деятельности Уральского межрегионального территориального управления Росавиации (Уральского МТУР).

Из протокола заседания Совета по безопасности полетов от 16 ноября 2023 года можно узнать о ряде чрезвычайных происшествий с самолетами в течение прошлого года. При этом причиной этих событий является недоступность запчастей к краденым самолетам, использование воздушных судов времен СССР, безответственность персонала и руководителей. Россиянам "едва удалось избежать катастроф", отмечается в статье.

Скриншот протокола российской авиакомпании Фото: 24 канал

Автор отметил, что россияне стараются избегать слов, которые говорят о возможной опасности. Вместо этого называют инциденты "аварийными происшествиями" и "сбойными ситуациями". В целом по РФ в течение девяти месяцев 2023 года произошло 123 "авиационных инцидента", указывается на портале. Однако данные не совпадают с информацией Уральского МТУР — там зафиксировали 261 событие с "умеренным риском" и 9 — с "высоким". Кроме того, почти на 50% выросло количество задержек рейсов: 880 в 2023 году против 490 в 2022 году. Также россияне радуются росту количества внутренних пассажирских перевозок, но признают уменьшение объема перевозимых грузов.

Результаты работы авиакомпании РФ Фото: Скриншот

В протоколе перечислили, какие основные причины "событий": посторонние предметы в двигателях, неготовность к работе в условиях снега и мороза, невыполнение технического обслуживания. Также описали несколько случаев, которые произошли в аэропортах РФ. Например, просто на взлетную полосу выбежала стая собак, или самолет прокатился 30 м за пределами взлетной полосы, или экипаж самостоятельно проложил маршрут, или самовольно выключалось освещение в аэропорту и др.

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Также привлекают внимание инциденты, происшедшие в зарубежных аэропортах, до сих пор принимающих российские самолеты. В частности, в Стамбуле пассажирский самолет из РФ едва не столкнулся с другим самолетом, не услышав инструкций из пункта управления.

В статье указывают еще на две важных проблемы с самолетами РФ. Во-первых, пассажирские самолеты компаний Boeing и Airbus не обслуживаются из-за санкций, наложенных из-за вторжения в Украину. Во-вторых, грузовые суда не имеют доступа к запчастям. Причина такой ситуации — старые советские Ил-и, моторами которых занималась украинская "Мотор-Сич".

Каковы причины аварий самолетов РФ Фото: 24 канал

Санкции против РФ — инциденты с самолетами

Отметим, после вторжения РФ в Украину компании Boeing и Airbus отказались предоставлять запчасти и обслуживать лайнеры, которыми владели российские компании. Между тем Кремль по-своему решил вопрос собственности на самолеты иностранных компаний, которые на момент начала войны застряли на территории страны-оккупанта. Президент Владимир Путин заявил, что все суда становятся собственностью РФ.

Между тем росСМИ начали публиковать рассказы о проблемах, которые происходили с российскими самолетами. Например, в сентябре пассажирский лайнер с несколькими десятками россиян вылетел из Сочи, но до цели долетел: приземлился посреди поля. Незадолго до этого произошел инцидент с вертолетом: в Архангельской области погиб местный политик. В октябре произошла проблема сразу с тремя самолетами: рейсы задержали, потому что они просто не смогли взлететь.