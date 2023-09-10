В России разбился частный вертолет: среди пассажиров бывший депутат, — росСМИ

Сообщается, что на борту был бывший депутат и предприниматель из Архангельской области Сергей Щелок.

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В России разбился частный вертолет Robinsson 10 сентября 2023 года. Об этом сообщают росСМИ.

Под Вологдой утонул частный борт, на котором находилось три человека. Как известно, двоих спасли, а одного пассажира ищут. Вероятно, он утонул.

Вертолет выполнял незарегистрированный полет над озером Воже в Вологодской области.

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"Шел на малой высоте, в какой-то момент пилот потерял управление, и машина упала в воду", — отмечают в российских СМИ.

Предварительной причиной аварии Robinsson стало то, что он очень низко летел над озером Воже. Также сообщается, что среди пострадавших бывший депутат и предприниматель из Архангельской области Сергей Щелок. У него на озере есть площадка для вертолета и рыбацкий домик.

Личности пропавшего без вести и второго пострадавшего устанавливаются, сейчас на месте работают экстренные службы.

Напомним, 15 августа в РФ разбился учебный самолет, в результате чего погиб командир авиационной базы.

Также Фокус писал о четырех версиях, почему самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа 2023 года.